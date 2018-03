Die Presse - Leitartikel: "Ein Potemkinsches Sparpaket wird beschlossen", von Rainer Nowak

Ausgabe vom 28.03.2012

Wien (OTS) - SPÖ und ÖVP danken heute, Mittwoch, ab: Sie beschließen Maßnahmen, deren konkrete Umsetzung andere bestimmen. Kanzler und Co. können nur noch hoffen.

Es ist entweder eine einzigartige Frechheit oder ein sehr klarer Beweis für völlige politische Unfähigkeit. Beides stellt ein echtes Problem für diese Bundesregierung dar und höhlt die ohnehin schwer erschütterte Vertrauensbasis der Bevölkerung zu Exekutive und Legislative aus: Heute sollen die Abgeordneten der Bundesregierung ein Konsolidierungspaket beschließen, das zum Teil bereits überholt ist. Die Einführung einer EU-weiten Transaktionssteuer steht als zentraler Punkt im Kapitel Einnahmen, mit dem deutschen Finanzminister Wolfgang Schäuble hat die wichtigste Finanz- und Volkswirtschaft eine solche mehr oder weniger offiziell ausgeschlossen.

Experten, wie sie im Finanzministerium in hoher Zahl sitzen, müssen das schon lange gewusst haben, zumindest prognostizierten Journalisten es ziemlich präzise, dass diese Steuer nicht eingeführt werden wird. Haben Finanzministerin Maria Fekter und ihr Staatssekretär Andreas Schieder also ihren Spezialisten einfach nicht zugehört oder sie unprofessionell nicht einmal konsultiert? Nein, es ist noch schlimmer.

Die Entscheider in SPÖ und ÖVP, also vermutlich Josef Ostermayer und Michael Spindelegger, haben die Transaktionssteuer als Beruhigungspille in das Paket schreiben lassen. Frei nach dem Motto "Die Bevölkerung will es!" wurde da eine unrealistische Maßnahme fein säuberlich berechnet und untergejubelt. Ähnliches gilt für das Steuerabkommen mit der Schweiz, eine Art freiwillige Strafsteuer der Schweiz für österreichische Schwarzgeld-Flüchtlinge, deren die österreichische Finanz nicht habhaft wird. Die Schweiz weiß davon zwar nicht nichts, aber Bern kennt auch Maria Fekters Verhandlungsstil noch nicht.

Die strategischen Valiumpassagen im Paket zeigen, dass die Regierung Angst hat, notwendige Einschnitte wie jene bei den (künftigen) Pensionen den Wählern erklären zu müssen. Oder zu sagen, warum in letzter Sekunde die Möglichkeit festgeschrieben wurde, dass ausgerechnet die mit sich selbst beschäftigten Parteiakademien mit den staatlichen Förderungen Wohnungen für ihre Mitarbeiter kaufen dürfen.

Das Ärgerliche daran: Werner Faymann und Spindelegger spielen ihre Rolle einfach weiter. "Wir hoffen weiter", hieß es da wörtlich. Und:

Es sei zu früh, die Flinte ins Korn zu werfen. Oder: "Nur weil andere kalte Füße bekommen", müsse Österreich nicht nachgeben.

Das ist ein schönes Beispiel für Realitätsverlust: Die Wiener Parteichefs sehen sich als einflussreicher als Wolfgang Schäuble. Diese Selbstüberschätzung muss daher rühren, dass beide Herren über effiziente Berater, Mitarbeiter und Parteisekretäre verfügen, die ihnen jedweden Kontakt zur echten Welt da draußen und die Lektüre nicht kleinformatiger Zeitungen verbieten.

Aber vielleicht wurde im Regierungsviertel um den Ballhausplatz gerade ein neues demokratiepolitisches Erfolgsrezept gefunden: Man beschließt Wünsche und Hoffnungen ab sofort in Gesetzesform, von der Abschaffung der Armut über die Senkung der Kriminalität bis zur Steigerung des Bruttoinlandsprodukts. Das beruhigt zumindest. Nach diesem Motto gehen die Regierungsparteien auch bei mehreren Einsparungsmaßnahmen vor, SPÖ und ÖVP beschließen fromme Wünsche. Ob die Milliarden aus einer Gesundheitsreform, die Millionen aus einer Verwaltungsvereinfachung und Zusammenlegungen und Einsparungen dank einer Durchforstung des Förderdickichts stammen: Die Verhandlungen zu konkreten Maßnahmen müssen erst mit den Ländern erfolgreich abgeschlossen werden. Wenn sie das - wieder einmal -nicht schaffen, können sich Regierung und Länder gegenseitig - wieder einmal - elegant beschuldigen, die anderen seien schuld gewesen. Sein finanzielles Schicksal offiziell in die Hände der Landeshauptleute zu legen darf aber zumindest als ehrliche Kapitulation der Regierung vor den wahren Machtverhältnissen gewertet werden.

Denn vielleicht sollte man das alles nicht so negativ sehen, sondern die neue Ehrlichkeit begrüßen: Die Regierung bekennt sich nun offiziell zum Prinzip Hoffnung. Mehr kann sie nicht. Mehr will sie nicht. Und mehr geht einfach nicht mehr in Österreich 2012.

