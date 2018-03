Neues Volksblatt: "Glaubwürdigkeit" von Markus EBERT

Ausgabe vom 28. März 2012

Linz (OTS) - Der Kommentator einer Qualitätszeitung hat sich

dieser Tage beinahe ein wenig mokiert, weil das heute im Nationalrat zum Beschluss anstehende Sparpaket der Regierung so gar keine Proteste in der Bevölkerung auslöse.

Nun, gar so überraschend ist das dann nicht, wenn man die aus Umfragen bekannte Reformbereitschaft von Herrn und Frau Österreicher berücksichtigt. Die Einsicht, dass man auf Dauer nicht auf Pump leben kann, gilt im Kleinen wie im Großen - und wem der Hausverstand nicht zur Gänze abhanden gekommen ist, der weiß, dass der Tritt auf die Schuldenbremse unvermeidbar ist. Ebenso unvermeidbar werden in der heutigen Nationalratsdebatte die oppositionellen Schmähungen sein. (Dass sich das BZÖ mit einem Geschäftsordnungstrick -Einwendungsdebatte gegen die Tagesordnung - noch über Gebühr fernsehgerecht ins Szene setzen will, nimmt der Kritik von vornherein viel an Glaubwürdigkeit.)

Apropos Glaubwürdigkeit: Jene der Koalition wird in den nächsten Wochen und Monaten ohnehin dem Elchtest unterzogen. Schließlich müssen auch noch weitere Reformmaßnahmen ausverhandelt werden, Bund und Ländern steht da ein zähes Ringen bevor - ob beim Stabilitätspakt, der Schulverwaltung oder im Gesundheitsbereich. Geht da sichtbar etwas weiter, ist es nicht nur gut fürs Land, sondern auch für das Image der Politik.

Rückfragen & Kontakt:

Neues Volksblatt, Chefredaktion

Tel.: 0732/7606 DW 782

politik @ volksblatt.at

http://www.volksblatt.at