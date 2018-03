Mikl-Leitner: Österreichisch-ungarisch-serbische Maßnahmen gegen Schlepperkriminalität zeigen Erfolg

Wien (OTS) - Innenministerin Mag. Johanna Mikl-Leitner, Ungarns Innenminister Dr. Sándor Pintér und der serbische Vizepremier und Innenminister Ivica Dacic trafen am 27. März 2012 zu einem Arbeitsgespräch in Wien zusammen. Dabei handelte es sich um das zweite trilaterale Ministertreffen zwischen Österreich, Serbien und Ungarn innerhalb eines halben Jahres. Ziel war es, die aktuelle Situation und Entwicklungen im Bereich der Schlepperkriminalität und der illegalen Migration zu besprechen.

"Die bisherige intensive Zusammenarbeit zwischen Österreich, Ungarn und Serbien und unsere abgestimmten Maßnahmen zeigen Erfolg. Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Durch gemeinsame Ermittlungsgruppen an der serbisch-ungarischen Grenze konnten von Jänner bis März 2012 über 500 illegale Migrantinnen und Migranten und 21 Schlepper aufgegriffen werden", sagte Innenministerin Mag. Johanna Mikl-Leitner. "Unsere Dreierachse zur Bekämpfung der Schlepperkriminalität greift."

In Österreich wurden im Jahr 2011 insgesamt 21.323 illegale Migrantinnen und Migranten und 288 Schlepper aufgegriffen - das sind 27 Prozent mehr als im Jahr davor. Die Mehrzahl der Schlepperrouten führt von der griechisch-türkischen EU-Außengrenze über den Westbalkan nach Ungarn bzw. über Italien nach Österreich und anschließend in weitere EU-Mitgliedstaaten. Um diesem Trend gegenzusteuern, hat Innenministerin Mikl-Leitner mit ihren ungarischen und serbischen Amtskollegen im Oktober 2011 ein Fünf-Punkte-Maßnahmenpaket geschnürt.

"Unser Arbeitstreffen hat mir vor Augen geführt: Unser Wille, den Schleppern das Handwerk zu legen, ist unverändert. Mein serbischer und mein ungarischer Amtskollege haben mir bestätigt, dass wir weiterhin auf sie als Schlüsselpartner in der Bekämpfung der illegalen Migration und der Schlepperkriminalität zählen können", sagte die Innenministerin. "Wir werden auch in Zukunft unbeirrt am selben Strang ziehen und den Schlepperbanden das Handwerk legen."

