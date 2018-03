Steindl: Pernkopf soll die Landwirte nicht anschmettern

Bei der Streichung der Förderungen für Agrardiesel stand immer der 1.1.2013 als Stichtag fest

St. Pölten (OTS) - "LR Pernkopf ist wirklich ein Blitzgneisser -

er feiert etwas als Erfolg, was ohnehin von Beginn an festgestanden ist", erklärt der SPÖ NÖ Landesgeschäftsführer Günter Steindl zu den aktuellen Aussagen des Agrar-Landesrates: "Wenn er es als Verhandlungserfolg verkauft, dass der Agrardiesel 2012 noch ausbezahlt wird, dann sei ihm gesagt, dass das nie anders vereinbart war - die SPÖ hat sich in diesem Punkt durchgesetzt, dass auch die Landwirte ihren Beitrag zum Stabilitätspakt leisten müssen."

Hier sei nichts vom niederösterreichischen Landesrat "gesichert" worden, so Steindl: "Wenn Pernkopf gegenüber den Landwirten ein schlechtes Gewissen hat, dann soll er das nicht damit kompensieren, dass er den Bauern falsche Tatsachen erzählt. Oder macht ihm etwa der VP-Bauernbund Vorwürfe, dass er sich nicht durchsetzen konnte und auch die Landwirte ihren Anteil an der Konsolidierung leisten müssen?"

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Niederösterreich

Mag. Gabriele Strahberger

Pressereferentin/Medienservice

Tel.: 02742/2255/121

gabriele.strahberger @ spoe.at

www.noe.spoe.at