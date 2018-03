Gewaltvorwürfe bei Fremdunterbringung im Ausland

Landesrätin Schmid: Gewalt in der Erziehung wird nicht toleriert

Bregenz (OTS/VLK) - Landesrätin Greti Schmid nahm im Pressefoyer

am Dienstag, 27. März 2012, zu den konkreten Gewaltvorwürfen in einer stationären Einrichtung in Süddeutschland Stellung. Gewalt in der Erziehung werde nicht toleriert.

"Als die Jugendwohlfahrt im Jänner von den Vorwürfen erfuhr, haben wir unverzüglich reagiert", betonte Schmid. Die zuständigen deutschen Behörden wurden informiert, weiters wurde Anzeige bei der Staatsanwaltschaft erstattet. Diese Vorgangsweise ist auch mit dem Kinder- und Jugendanwalt abgestimmt. Die deutsche Fachaufsicht hat sofort verfügt, dass die beschuldigte Betreuerin keine Erziehungsaufgaben wahrnehmen darf. Zudem werden die Vorarlberger Minderjährigen wöchentlich von einer Fachkraft der Jugendwohlfahrt besucht. "Der Schutz der Minderjährigen ist gewährleistet", so Landesrätin Schmid.

Derzeit laufen die Vorbereitungen, um die sieben Jugendlichen in Vorarlberg unterbringen zu können. "Wir bemühen uns, eine Lösung zu finden, dass die Jugendlichen möglichst weiterhin zusammen bleiben können", sagte Schmid.

Insgesamt werden derzeit 546 Vorarlberger Minderjährige fremd betreut, jeweils zur Hälfte in Einrichtungen bzw. in Pflegefamilien. Grundsätzlich werde immer versucht, stationäre Betreuungen in Vorarlberg durchzuführen, die fachliche Bewertung des Einzelfalls könne aber auch ergeben, dass in einigen wenigen Fällen eine Betreuung außerhalb Vorarlbergs im Interesse des Kindeswohls geeigneter erscheint, erklärte Landesrätin Schmid. Seit mehreren Jahren werde für jede beabsichtigte Fremdunterbringung außerhalb Vorarlbergs vorweg die Zustimmung des Kinder- und Jugendanwalts eingeholt.

