Crytek und Giant bestätigen Lizenzvereinbarung für CryENGINE 3 / Der chinesische Gaming-Riese wird in Zukunft mit der CryENGINE 3 arbeiten

Frankfurt (Deutschland) / Shanghai (Volksrepublik China) (ots) -

Einen weiteren wichtigen Schritt, um ihre Beziehung zu Entwicklern in Asien zu stärken, unternahm heute die Crytek GmbH mit ihrer Ankündigung von Giant als weiteren Lizenznehmer ihrer Echtzeit- Entwicklungslösung, CryENGINE® 3. Giant zählt zu den größten Online- Game Entwicklern Chinas und will mit Hilfe von Cryteks innovativer Technologie das Spielerlebnis für seine Millionen bestehenden Nutzer noch weiter ausbauen und revolutionieren.

"Das Beste an der CryENGINE ist nicht nur, dass sie brilliante Grafik liefert, sondern darüber hinaus auch noch die Bandbreite bietet, um innovative Produktionslösungen umzusetzen." sagte Yongjun Fei, Vice President von Giant. "Die einzigartige 'What you see is what you play' Philosophie von CryENGINE 3 Sandbox kombiniert mit dem hervorragenden Toolset, bieten uns die perfekte Ausstattung für die schnelle Erstellung von Prototypen. Unser Entwicklungsteam konnte sich auf diese Weise intensiv dem Gameplay Design widmen und Änderungen unverzüglich implementieren. Wir konnten problemlos einen Level bauen, eine entsprechende Story aufsetzen und anschließend neue Gameplay Elemente erforschen während wir parallel das Design weiter verfeinert haben. Im Vergleich zu einer 'einfachen' Demo, präsentiert ein hochwertiger Prototyp zum einen bereits verbesserte Grafik sowie veredeltes Gameplay und bietet uns Entwicklern zum anderen auch die Möglichkeit, den Fokus schon frühzeitig mehr auf das finale Produkt zu legen und die Entwicklungszeit sowie das Risiko zu minimieren. Außerdem möchte ich noch den herausragenden Support erwähnen, den wir von Crytek erhalten haben, besonders von deren lokalem Team in China. Wir sind überzeugt in Crytek den richtigen Partner gefunden zu haben."

"Giant nutzt ab sofort die vielfältigen Features der CryENGINE, und wir sind wirklich beeindruckt, auf welche Art und Weise sie die Technologie nutzen, um innovative Spielerlebnisse für ihre Spieler zu entwickeln." sagte Carl Jones, Director of Global Business Development - CryENGINE. "Wir unterstützen Giant tatkräftig dabei, ihre Vision in die Realität umzusetzen und die besten Ergebnisse für das breite Publikum zu liefern, das sie bedienen."

