Junge Wirtschaft: Wer Lohnnebenkosten hochschrauben will, gefährdet Wirtschaftsstandort!

Betriebe zahlen über Insolvenzfonds schon jetzt für Lehrstellenförderung - demografische Entwicklung erschwert Lehrlingssuche zunehmend

Wien (OTS/PWK209) - In der Wirtschaft stößt der neuerliche Vorstoß der Gewerkschaft, Österreichs Unternehmen eine Fachkräftemilliarde abzuverlangen, auf scharfe Kritik. Markus Roth, Bundesvorsitzender der Jungen Wirtschaft (JW), stellt klar: "Dieser Vorschlag ist nicht neu. Die Wirtschaft wird nicht müde zu betonen, dass solch ein Modell sachlich nicht gerechtfertigt ist. Denn Faktum ist: Eine Umlage dieser Art gibt es bereits. 0,2 Prozent der Beitragsgrundlage des Insolvenzfonds, in den alle Arbeitgeber-Betriebe einzahlen, steht für die Lehrlingsförderung zur Verfügung."

Faktum sei auch, dass Österreich sowohl bei den Gesamt-Lohnnebenkosten, als auch bei den arbeitgeberseitigen Lohnnebenkosten, schon jetzt im EU-Spitzenfeld liege. "Wer vor diesem Hintergrund eine weitere Erhöhung der Lohnnebenkosten propagiert, setzt den Wirtschaftsstandort Österreich und die Jobs im Land aufs Spiel. Zudem fehlt bei den Gewerkschaftsforderungen eine schlüssige Argumentation, in welcher Form sich eine solche Kostenbelastung der Betriebe positiv auf den Lehrstellenmarkt auswirken sollte", warnt Roth.

Weiters dürfe man nicht außer Acht lassen, dass die Zahl der Lehrlinge im ersten Lehrjahr in Ausbildungsbetrieben vergangenes Jahr im Vergleich zu 2010 um 1,5 % auf 35.638 gestiegen ist. In den Ausbildungsbetrieben der gewerblichen Wirtschaft ist der Anstieg mit 2,2 % sogar überproportional hoch, während die Zahl der Jugendlichen in überbetrieblichen Lehrausbildungen um 17,8 % zurückgegangen ist. Roth: "Zu behaupten, dass sich die heimischen Betriebe um die Ausbildung von Lehrlingen drücken würden, ist schlichtweg falsch! Regional und branchenweise leiden die Unternehmen zunehmend an einem Mangel an Bewerbern für die Lehrstellen. Diese Problematik wird auf Grund der demografischen Entwicklung noch weiter zunehmen." (PM)

