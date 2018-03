Karin Hakl stellt Sprecherinnenfunktion ruhend

Wien, 27. März 2012 (OTS/ÖVP-PK) - Die ÖVP-Abgeordnete Mag. Karin Hakl gibt heute, Dienstag, folgende Erklärung ab:

"Noch einmal und mit aller Deutlichkeit und Überzeugung stelle ich hiermit fest, dass die Vorwürfe, die in den letzten Tagen gegen mich in meiner Funktion als Nationalratsabgeordnete, ÖVP-Bereichssprecherin und Parteiobmann-Stellvertreterin in Tirol erhoben wurden, jeder Richtigkeit entbehren und ich zu keiner Zeit unrechtmäßig zum eigenen Vorteil gehandelt habe.

Aus Verantwortung und Loyalität gegenüber meiner Partei, der Österreichischen Volkspartei, deren Werten und Überzeugungen ich mich stets und für immer verpflichtet sehe, stelle ich aber vorerst und bis zur endgültigen Klärung der gegen mich erhobenen Vorwürfe meine Funktion als Bereichssprecherin für Innovation und Telekommunikation ruhend. Ich tue dies, um von meiner Partei auf Bundesebene ebenso wie auf Landesebene medialen Schaden abzuwenden und in der Gewissheit, dass von den im Raum stehenden Beschuldigungen gegen mich nichts überbleiben wird." (Schluss)

