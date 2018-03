WOCHE-exklusiv: Illegale Schlangenjäger auf dem Dobratsch

Bergwacht schlägt Alarm! Wie die WOCHE exklusiv berichtet, werden geschützte Hornvipern im Naturpark Dobratsch gejagt und am Schwarzmarkt verkauft

Wien (OTS) - Die Hornviper gehört zu den seltenen (giftigen) Schlangenarten in der heimischen Fauna. In Österreich sind nur mehr 13 Arten dieser Vipernart zu finden. Jene im Naturpark Dobratsch, der das Gebiet Nötsch, Arnoldstein (Schütt) und Villach umfasst, gelten als besonders schöne Exemplare. Dies ruft illegale Schlangenjäger auf den Plan, wie die WOCHE exklusiv berichtet. Sie machen Jagd auf die unter Naturschutz stehenden, kostbaren Reptilien. Die gefangenen Tiere werden für vierstellige Summen am Schwarzmarkt meist an Sammler verkauft. Bergwacht und Naturparkranger vor Ort kämpfen nun gegen den Reptilienraub. Im April werden die wechselwarmen Tiere aktiv und verlassen ihre Winterquartiere. Robert Heuberger, Manager vom Naturpark Dobratsch: "Im April und Mai ist die kritische Zeit, in der wir wieder verstärkt mit dem Wildraub rechnen."

Der Naturparkmanager hofft auch auf die Hilfe der Bevölkerung. "Wir appellieren an die Menschen, uns verdächtige Personen zu melden, die mit Jutesackerl und Stangen ausgestattet sind", so Heuberger. "Jeder Hinweis auf genaue Fundstellen macht es uns zudem möglich, einen Überblick über den Tierbestand zu erhalten."

Die Hornviper weist eine Länge zwischen 70 und 80 Zentimeter auf. Männchen werden grundsätzlich größer als Weibchen. Der Schwanz ist verhältnismäßig kurz. Der dreieckige Kopf ist deutlich vom Rumpf abgesetzt. Namensgebend ist das auffällige, rundum mit kleinen Schuppen bedeckte Horn auf der Schnauze.

