VP-Aichinger: Schluss mit grünen FUZO-Träumereien für die Mariahilfer Straße

Wien (OTS) - "Die Ankündigung die Mariahilfer Straße für Autos zu sperren, und gleichzeitig zu behaupten, dennoch keine Fußgängerzone zu machen, ist versuchter Etikettenschwindel. Es ist äußerst befremdlich wie mit der Meinung der Bürgerinnen und Bürger, die unsere Befragung klar gezeigt hat, umgegangen wird", so ÖVP Wien Klubobmann Fritz Aichinger. Die Grünen zeigen damit einmal mehr, dass sie Bürgerbeteiligung predigen, aber im konkreten Fall die Ergebnisse von Bürgerbefragungen missachten. Sich trotz der Widerstände der Mehrheit der Bürger auf eine Autosperre der Mariahilfer Straße zu kaprizieren, zeigt obendrein wenig verkehrspolitisches Gespür, weil der Autoverkehr dann in den Straßen des Bezirks stauen wird.

"Die grüne Verkehrsstadträtin möchte offenbar endlich irgendeinen Arbeitsnachweis für ihre eineinhalbjährige Ressortleitung erbringen, doch für so ein politisch durchsichtiges Manöver ist die Mariahilfer Straße einfach zu schade", so Aichinger weiter.

Die derzeitige Situation in der Mariahilfer Straße bedürfe keiner besonderen Korrekturen, was durch die von der ÖVP Wien durchgeführten Bürgerbefragung klar bestätigt wird. Aichinger fordert daher die Verkehrsstadträtin auf, ihre planerischen Sandkastenspiele rund um die Mariahilfer Straße endlich aufzugeben und verkehrswirksame Ressortpolitik zu machen. "Das Geld, das für das Lieblingsprojekt der Stadträtin aufgewendet werden müsste, wäre besser in andere Straßenprojekte angelegt", schloss Aichinger.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien

Tel.: (+43-1) 4000 /81 913

mailto: presse.klub @ oevp-wien.at