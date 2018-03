EANS-News: Vectron Systems AG: Wieder 30 Cent Dividende

Die Vectron Systems AG hat die wichtigsten Kennzahlen für

das Geschäftsjahr 2011 ermittelt. So legte der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um rund 2% auf ca. EUR 22,5 Mio. leicht zu. Das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen liegt bei ca.EUR 2,0 Mio. nach EUR 2,3 Mio. im Vorjahr. Allerdings ist ein starker Anstieg gegenüber dem Vorjahr bei den Investitionen in Sachanlagen und immaterielles Vermögen von EUR 0,3 Mio. auf ca. EUR 0,8 Mio. zu verzeichnen.

Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote von 89% (Vorjahr: 88%) sowie der zur Verfügung stehende Bargeldbestand von aktuell ca. EUR 7,0 Mio. sind weiterhin erfreulich; die Gesellschaft hat zudem nach wie vor keine Bankverbindlichkeiten. Die Exportquote blieb mit 35% nach 33% im Vorjahr weitgehend konstant.

Entgegen ursprünglichen Erwartungen konnten die ersten Modelle der neuen stationären Kassengerätegeneration im Geschäftsjahr 2011 aufgrund von Entwicklungsverzögerungen in Folge der technologischen Komplexität im abgelaufenen Jahr noch keine Ergebnisbeiträge liefern. Mittlerweile sind die neuen Produkte jedoch serienreif und werden bereits ausgeliefert. Gleiches gilt für das webbasierte Kundenbindungssystem bonVito. Auch hier standen den spezifischen Kosten in 2011 noch keine wesentlichen Erträge entgegen. Inzwischen sind aber auch hier im laufenden Geschäftsjahr bereits eine Reihe von Kundenverträgen abgeschlossen worden.

Da sich das Ergebnis im Rahmen der korrigierten Erwartungen bewegt, wird die Gesellschaft am 5. Juni der Hauptversammlung in Frankfurt a.M. die Zahlung einer unveränderten Dividende iHv 30 Cent vorschlagen.

Den vollständigen Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2011 wird die Gesellschaft plangemäß am Freitag, den 30. März auf ihrer Website veröffentlichen.

Vectron Systems AG Willy-Brandt-Weg 41 D-48155 Münster

