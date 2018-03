Am Punkt Europa - Thema: Politiker, Lobbyisten, oder vielleicht doch die Bürger - wer hat in der EU das Sagen?

Mittwoch, 28. März 2012, 22.25 Uhr bei ATV

Wien (OTS) - "Die in Brüssel entscheiden ja ohnehin, was sie wollen" - das denken viele, wenn es um die EU geht. Am 1. April soll sich das mit der Europäischen Bürgerinitiative ändern, denn ab dann gibt es offiziell mehr Mitspracherecht für die Bürger. Doch werden sie wirklich mehr zu sagen haben? Nur wenige Österreicher wissen überhaupt, wie und von wem in Brüssel die Entscheidungen getroffen werden. Politiker, Lobbyisten, oder vielleicht doch die Bürger - wer hat in der EU das Sagen?

Über dieses Thema diskutiert Meinrad Knapp in "Am Punkt Europa" mit seinen Gästen. Dazu zählen Bernd Biervert von der EU-Kommission, der Vorstandssprecher der Initiative "Mehr Demokratie" Erwin Mayer, die Verfassungssprecherin der Grünen Daniela Musiol, sowie der Filmemacher Friedrich Moser (derzeit mit dem Doku-Thriller "The Brussels Business" in den Kinos). Im Analyse-Studio wird András Szigetvari von "Der Standard" die Diskussion beobachten.

Diesen Mittwoch wird die vierte Ausgabe von "Am Punkt Europa" ausgestrahlt. Das Spin-Off von "Am Punkt" wird in Kooperation mit der Europapartnerschaft und der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik produziert. Bis zum Sommer 2012 sind insgesamt mindestens sechs Ausgaben geplant, die sich ausschließlich mit Europa beschäftigen. Die redaktionelle und journalistische Hoheit über die Sendung bleibt selbstverständlich ATV vorbehalten.

Zum ersten Mal in der österreichischen Markt- und Meinungsforschung wird bei "Am Punkt" die Social Media Plattform facebook eingesetzt um ein repräsentatives Stimmungsbild der österreichischen facebook-User zu erheben. Das Tool kommt wöchentlich in "Am Punkt" zum Einsatz und diese Woche wird in der Europa-Ausgabe unter anderen folgende Frage gestellt:

Sollen die wichtigsten politischen Funktionsträger in der EU, wie z.B. der Präsident der EU-Kommission oder der Präsident des Europäischen Rates, direkt vom Volk gewählt werden?

Die Zuseher sind nicht nur über facebook dazu aufgerufen sich interaktiv an der Sendung zu beteiligen. Über den "Am Punkt"-Blog (blog.atv.at/ampunkt) können Fragen per Blogkommentar gestellt werden. Natürlich sind weiterhin Fragen und Meinungen auch per Email und twitter möglich.

