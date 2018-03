Neu: Die erste App zum Geld verdienen / Neue kostenlose Umfrage-App für iPhone, Blackberry und Android

Hamburg (ots) - Mit der kostenlosen Umfrage-App MOBROG können Besitzer von iPhone, Android oder Blackberry-Handys ab sofort über ihr Mobiltelefon an Befragungen teilnehmen und damit Geld verdienen.

Viele Unternehmen sind an der Meinung von Verbrauchern interessiert, um neue Produkte zu entwickeln und vorhandene Produkte und Dienstleistungen zu verbessern. Über die gratis Umfrage-App MOBROG für iPhone, Blackberry und Android können Handybesitzer sich dies nun zu Nutze machen und mit ihrem Handy Geld verdienen - und zwar ganz egal, wo sie gerade sind.

"Ob im Bus auf dem Weg zur Arbeit, in der Schlange an der Kasse oder zuhause auf der Couch - die neue Umfrage-App eröffnet Handynutzern gerade in Pausen und Wartezeiten ganz neue Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Der Download lohnt sich also", so Gunnar Grieger, Inhaber des Marktforschungsinstituts Dr. Grieger & Cie. aus Hamburg, das die Umfrage-App MOBROG entwickelt hat.

Die Befragungen sind in der Regel sehr kurz. Vor Beginn jeder Umfrage wird mitgeteilt, wie viele Fragen zu beantworten sind und wie viel Geld man für die Teilnahme erhält. Das verdiente Geld kann zum Beispiel in die nächste Handyrechnung fließen oder dabei helfen, eine kostenpflichtige App zu finanzieren. Die Teilnahme an Kurzumfragen über die App wird durchschnittlich mit 10 bis 50 Cent vergütet. Zusätzlich besteht die Möglichkeit an Onlinebefragungen über www.mobrog.com teilzunehmen und 50 Cent bis 3 Euro pro Umfrage zu verdienen.

Weiterführende Informationen zur Umfrage-App MOBROG, zur Anmeldung und Download-Links gibt es unter www.mobrog.com

Über Dr. Grieger & Cie. Marktforschung

Dr. Grieger & Cie. ist ein inhabergeführtes Marktforschungsinstitut und betreibt das Umfrageportal www.mobrog.com in 20 Ländern sowie die Mystery Shopping Agentur www.mysterypanel.de

