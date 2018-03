Foglar: Sozialstaat mit neuen Einnahmen absichern

ÖGJ fordert Fachkräftemilliarde

Wien (OTS/ÖGB) - "In Summe ist entscheidend, dass mit dem Stabilitätspaket der notwendige budgetäre Spielraum erreicht wird, der auch in Zukunft aktives politisches Gestalten erlauben wird", sagte ÖGB-Präsident Erich Foglar im Anschluss an eine Sitzung des ÖGB-Bundesvorstands. Die wesentlichste Forderung des ÖGB lautete, dass Wachstum und Beschäftigung durch ein Sparpaket nicht gefährdet werden dürfen - "und damit haben wir uns auch durchgesetzt. Von ersten Ankündigungen, dass das Budget rein ausgabenseitig saniert werden sollte, ist das Ergebnis weit entfernt", sagte Foglar. Die Einnahmenseite macht einen wesentlichen Teil des Pakets aus.++++

Ein Erfolg sei auch, dass das Paket keine Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters enthalte, und erst recht keine an die Lebenserwartung gekoppelte Anhebungsautomatik. "Das wäre ein wesentlicher Konfliktpunkt geworden, ebenso wie die ausgiebig diskutierte Anhebung des Pensionsantrittsalters der Frauen. Der ÖGB lehnt allerdings Maßnahmen wie die Erschwerung des Zugangs zur Korridorpension und zur Pension bei langer Versicherungsdauer explizit ab.

Auf der Einnahmenseite kritisierte Foglar, dass notwendige Maßnahmen einkalkuliert wurden, obwohl sie erst verhandelt werden müssen. Foglar: "Es gibt große Unbekannte": die Finanztransaktionssteuer und die Abgeltungsabgabe für in die Schweiz transferiertes Schwarzgeld. "Sollten die geplanten Maßnahmen nicht möglich sein, ist für den ÖGB ausgeschlossen, dass der Entfall durch ausgabenseitige Maßnahmen oder Massensteuern, etwa durch eine Anhebung der Mehrwertsteuer, Erhöhungen kompensiert wird."

Weiter auf der Tagesordnung bleiben die steuerpolitischen Forderungen des ÖGB: "Das Ziel lautet: Mehr vermögensbezogene Steuern, Steuererleichterungen auf Arbeitseinkommen, denn nach wie vor ist Österreich ein Steuerzwerg, wenn es um Vermögens- und Erbschaftsbesteuerung geht."

ÖGB-Schwerpunkt "Sozialstaat fairbessern"

"Wir sehen den Sozialstaat und das Sozialmodell Europa durch diverse Sparmaßnahmen und Aussagen massiv gefährdet", sagte Foglar:

"Permanent wird uns eingeredet, wir hätten über unsere Verhältnisse gelebt. Deswegen werden wir mit dem ÖGB-Schwerpunkt 'Sozialstaat fairbessern' den Sozialstaat und seine konkreten Leistungen für alle Menschen wieder in den Vordergrund rücken. Er ist unverzichtbar, denn ohne die automatischen Stabilisatoren wie etwa das Arbeitslosengeld wären die Krisenauswirkungen in Österreich viel schlimmer gewesen."

Mehr jugendliche ÖGB-Mitglieder

"Minus 5.233 Mitglieder im Jahr 2011, das freut uns überhaupt nicht, denn solange ein Minus davorsteht, haben wir unser Ziel nicht erreicht", übte Foglar Selbstkritik zu den aktuellen Mitgliedszahlen. Allerdings sei das Minus in jenen Bereichen zu finden, auf die man im ÖGB und Gewerkschaften nur wenig Einfluss habe, z.B. seien PensionistInnen ausgetreten, weil Finanzministerin Fekter ihnen den Alleinverdienerabsetzbetrag gestrichen habe, oder wegen der Abschaffung der Freifahrt für ÖBB-PensionistInnen. Mitgliederzuwachs gebe es neben den Gewerkschaften PRO-Ge, GPA-djp und GÖD erfreulicherweise vor allem im Bereich der Gewerkschaftsjugend.

Wirtschaft soll Fachkräftemilliarde finanzieren

Die Bereitschaft der Wirtschaft, Lehrlinge auszubilden, nimmt ab. Das Jammern der Wirtschaft über fehlende Fachkräfte bleibt. "Doch wer gut ausgebildete Fachkräfte will, muss treffsicher in die Ausbildung investieren. Und weil die Unternehmen freiwillig immer weniger ausbilden, hat die ÖGJ ein Modell entwickelt, wonach die Unternehmen ein Prozent der Bruttolohnsumme einzahlen müssen", sagte Vorsitzende der Österreichischen Gewerkschaftsjugend (ÖGJ), Jürgen Michlmayr, der das Konzept zuvor dem ÖGB-Bundesvorstand präsentiert hatte. Aus den zur Verfügung stehenden Mittel kann dann nicht nur die Lehrstellenförderung, sondern auch die überbetriebliche Lehrausbildung sowie die Weiterqualifizierung von ArbeitnehmerInnen finanziert werden.

SERVICE: Die ÖGB-Einschätzung des Stabilitätspakets sowie das Konzept zur Fachkräftemilliarde finden Sie demnächst als Download auf www.oegb.at

