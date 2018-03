IAA Business Communication Lunch mit Holger Jung

Jung: "Das 'Entweder-oder' ist vorbei. Es herrscht das 'Sowohl-als-auch'."

Wien (OTS) - Eine Koryphäe der internationalen Werbebranche war am Dienstag, dem 27. März 2012, zu Gast beim IAA Business Communication Lunch, zu dem IAA-Präsidentin Mag. Martina Hörmer ins Vestibül im Burgtheater geladen hatte: Holger Jung, Mitbegründer der Hamburger Werbeagentur Jung von Matt.

Holger Jung sprach über die kommunikative Großwetterlage und Trends in der Werbung: "Alles, was Online-Pioniere vorausgesagt haben, z. B. wie wir uns im Netz bewegen werden, hat sich bewahrheitet. Doch was ist eigentlich die Revolution an diesen neuen Medien? Revolution verspricht immer auch Freiheit. Das heißt Befreiung von Herrschaftswissen und zunehmende Individualisierung." Hat die Marke heutzutage noch eine Bedeutung? Warum soll man sich einer Standardangebotspalette unterwerfen, wenn man alles individuell im Netz bekommt? Für Jung bedeutet diese Veränderung: "Die Marke muss flexibler werden, aber sie wird bestehen bleiben. Dennoch muss in dieser neuen Ordnung die Message ausreichend relevant sein. Heute gilt: Das 'Entweder-oder' ist vorbei. Es herrscht das 'Sowohl-als-auch'."

Holger Jung studierte sechs Semester Rechtswissenschaften in Hamburg und München, bevor er 1977 bei der Werbeagentur Lintas ins Berufsleben einstieg. Dort begann er als Medienplaner und -berater, übernahm 1980 Aufgaben im Marketing von Unilever, wurde nach seinem Wechsel zurück in die Werbung erst Account-Director (Lintas, 1982) und anschließend Account-Supervisor (Scholz & Friends, 1984). Zwischen 1987 und 1991 war er als Gesellschafter und Geschäftsführer für Springer & Jacoby in seiner Heimatstadt tätig. Zusammen mit Jean-Remy von Matt gründete er 1991 seine eigene Werbeagentur: Jung von Matt. Jung war von 2002 bis 2008 Präsident des Gesamtverbands Kommunikationsagenturen (GWA) und ist seit 2003 Professor an der Hochschule Wismar.

Unter den zahlreichen Gästen begrüßte IAA-Präsidentin Mag. Martina Hörmer unter anderem Axel Bogocz, Verlagsgruppe News, Andreas Cieslar, Casinos Austria AG, Mariusz J. Demner, DM&B, Peter Drobil, Bank Austria, Albert Essenther, EEP Werbeagentur GmbH, Manfred Gansterer, Saturn, Bettina Gneisz-Al-Ani, FH Wien-Studiengänge der WKW, Aleksandra Izdebska und Damian Izdebski, DiTech, Ralf Kober, Springer & Jacoby Österreich GmbH, Josef Koinig, Jung von Matt Wien, Barbara Posch, Werbeakademie, Leodegar Pruschak, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Doris Ragette, RMS, Gerda Reichel Schebesta, Creativ Club Austria, Thomas Schmidbauer, Fessler-Schmidbauer Werbeagentur GmbH, Raphaela Vallon-Sattler, IAA Executive Director, IAA-Vorstand Oliver Voigt und viele mehr.

