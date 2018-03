EANS-Adhoc: RHI AG / RHI bestätigt Ergebnis 2011

27.03.2012

Der RHI Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 27. März 2012 den Jahresabschluss 2011 der RHI AG festgestellt und den Konzernabschluss 2011 genehmigt. Die am 6. März 2012 veröffentlichten vorläufigen Ergebnisse des RHI Konzerns sind somit bestätigt.

in EUR Mio 2011 2010 Veränderung Umsatzerlöse 1.758,6 1.522,9 15,5% Operatives Ergebnis1) 148,6 138,8 7,1% Operative Ergebnis-Marge 8,4% 9,1% -7,7% EBIT 150,9 126,0 19,8% EBIT-Marge 8,6% 8,3% 3,6% Gewinn vor Ertragsteuern 125,5 104,6 20,0% Gewinn 120,8 104,6 15,5% Ergebnis je Aktie 3,03 2,63 15,2%

1) vor Wertaufholungen/Wertminderungs- und Restrukturierungsaufwendungen

Wie bereits angekündigt, wird der Vorstand der RHI AG der Hauptversammlung am 3. Mai 2012 eine Dividende in Höhe von EUR 0,75 pro Aktie vorschlagen.

Weiters wurde in der Aufsichtsratssitzung die Bestelldauer der Vorstandsmitglieder Franz Struzl, Manfred Hödl und Georgio Cappelli auf 5 Jahre verlängert und per 1. April 2012 Barbara Potisk-Eibensteiner ebenfalls auf die Dauer von 5 Jahren zum Finanzvorstand bestellt. Mark J. Eckhout scheidet mit 31. März 2012 aus dem RHI Vorstand aus und wird eine wichtige Aufgabe in der Entwicklung des US-amerikanischen Marktes für den RHI Konzern übernehmen.

Details zum Jahresergebnis sowie die Onlineversion des Jahresfinanzberichts 2011 stehen auf der RHI Homepage www.rhi-ag.com zur Verfügung.

Emittent: RHI AG
Wien
WWW: http://www.rhi-ag.com

