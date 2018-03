Fachkräftemilliarde: Lehrausbildung solidarisch finanzieren

ÖGJ-Michlmayr präsentiert Konzept für eine neue Lehrstellenfinanzierung

Wien (OTS/ÖGB) - Die Bereitschaft der Wirtschaft, Lehrlinge auszubilden, nimmt ab. Das Jammern der Wirtschaft über fehlende Fachkräfte bleibt. "Doch wer gut ausgebildete Fachkräfte will, muss treffsicher in die Ausbildung investieren. Und weil die Unternehmen freiwillig immer weniger ausbilden, hat die ÖGJ ein Modell entwickelt, wonach die Unternehmen ein Prozent der Bruttolohnsumme einzahlen müssen", sagte der Vorsitzende der Österreichischen Gewerkschaftsjugend (ÖGJ), Jürgen Michlmayr. Aus den zur Verfügung stehenden Mittel kann dann nicht nur die Lehrstellenförderung, sondern auch die überbetriebliche Lehrausbildung sowie die Weiterqualifizierung von ArbeitnehmerInnen finanziert werden.++++

Eine Neuregelung der Lehrstellenförderung ist aus mehreren Gründen notwendig: "Die Wirtschaft drückt sich vor ihrer Verantwortung, die von ihr benötigten Fachkräfte auch selbst auszubilden", kritisiert Michlmayr. Auch die großflächig ausgeschüttete Gießkannenförderung für Lehrstellen hat daran nichts geändert.

Ein Prozent der Bruttoentgeltsumme soll von den Unternehmen für die Fachkräftemilliarde eingehoben werden. Die Einhebung soll über die Sozialversicherung erfolgen. 2009 wären so aus der Lohnsumme der Vollzeitbeschäftigten 756,2 Millionen Euro zur Verfügung gestanden. Rechnet man die Teilzeitbeschäftigten mit, kommt man auf eine Milliarde Euro für die Fachkräfte-Aus- und Weiterbildung -Mehreinnahmen von 850 Millionen Euro im Vergleich zum derzeitigen Modell, wonach die Betriebe in den Insolvenzfonds Geld für die Lehrstellenförderung einzahlen.

Geld aus der Fachkräftemilliarde soll dann an jene (derzeit gerade 20 Prozent der) Unternehmen fließen, die Lehrlinge ausbilden. Dadurch würden alle Unternehmen solidarisch zur Ausbildung künftiger Fachkräfte beitragen - jener Fachkräfte, die sie selbst dringend brauchen. Außerdem sollen aus der Fachkräftemilliarde die Plätze in überbetrieblichen Ausbildungsplätzen finanziert werden, die derzeit der Bund (über das AMS) finanziert. Ersparnis für die SteuerzahlerInnen: 150 Millionen Euro pro Jahr. "Wir erwarten aber auch, dass wegen der Förderungen künftig mehr Unternehmen selbst ausbilden und daher weniger Plätze in überbetrieblichen Ausbildungseinrichtungen notwendig sein werden", sagt Michlmayr.

Rückfragen & Kontakt:

ÖGB-Kommunikation

Florian Kräftner

01 53444 39 264