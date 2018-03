Pirker: Neues Fluggastdaten-Abkommen mit USA besser als gar nichts

Innenausschuss des Europäischen Parlaments stimmt mit klarer Mehrheit für Fluggastdaten-Abkommen

Brüssel, 27. März 2012 (OTS) Als "sicher nicht perfekt, aber um Meilen besser als gar nichts" bezeichnet Hubert Pirker, Sicherheitssprecher der ÖVP im EU-Parlament, das neue Abkommen über die Übermittlung von Fluggastdaten zwischen den USA und der EU. "Mit dem Abkommen wird ein klarer Rechtsrahmen für einen kontrollierten Datentransfer aus Europa in die USA geschaffen. Ohne den würden sich sowohl Bürger als auch Fluggesellschaften vollkommen im rechtsfreien Raum bewegen", betont Pirker. "Wenn sozialdemokratische und grüne Abgeordnete gegen dieses Abkommen stimmen, dann müsste wohl jeder einzelne EU-Mitgliedstaat ein eigenes Fluggastdaten-Abkommen mit den USA aushandeln, zweifellos aus einer wesentlich schwächeren Position. Außerdem riskieren sie damit lange Warteschlangen und komplizierte Einreisechecks für EU-Bürger bei Geschäfts- oder Urlaubsreisen in die USA", so Pirker. Es sei zu akzeptieren, dass die USA wie Österreich und jeder andere Staat selbst entscheiden, wen sie wann und unter welchen

Bedingungen in ihr Staatsgebiet einreisen lassen wollen. ****

Gegenüber den ersten Entwürfen des Abkommens konnte - so Pirker - einiges an Rechtsstandards und Rechtssicherheit in den Verhandlungen durchgesetzt werden. Das Abkommen legt fest, dass die Informationen nur für die Bekämpfung von Terrorismus und grenzüberschreitender Kriminalität verwendet werden dürfen. Die Daten werden nach sechs Monaten anonymisiert und nach fünf Jahren in eine sogenannte "ruhende" Datenbank überführt. Entscheidend ist auch, dass die Daten nach dem "Push-Prinzip" kontrolliert ausgehändigt werden, das heißt, die USA bekommen die Daten nur auf Anfrage übermittelt und können sie nicht einfach beziehen, wann und wie sie wollen. Pirker weist darauf hin, dass Europa von Fahndungserfolgen in den USA profitiert: "Wenn es in den USA einen Treffer gibt, müssen die USA die zuständigen Behörden in der EU und Europol informieren."

"Europäische Bürger genießen durch das Abkommen mehr Reisekomfort, mehr Rechtssicherheit und wesentlich mehr Datenschutz als ohne Abkommen und als dies gegenwärtig der Fall ist. Deshalb hat die ÖVP für das Abkommen gestimmt", so Pirker abschließend.

Der Innenausschuss des EU-Parlaments hat dem Abkommen heute mit 31 Stimmen bei 23 Gegenstimmen und einer Enthaltung zugestimmt. Damit das Abkommen in Kraft treten kann, müssen noch alle EU-Abgeordneten im Plenum im April dafür stimmen.

