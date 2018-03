Grüne Wien/Maresch ad Strache: Parkpickerl bringt Allen etwas

Wien (OTS) - "SUV-Fahrer Strache, der in Wien zwar Spitzenkandidat gespielt hat, aber nicht im Wiener Gemeinderat verstreten ist, sollte sich genau überlegen, wie er möglichen Strafzahlungen der EU wegen Überschreitungen von Feinstaub- und Stickoxid-Werten in Wien begegnen will", so der Verkehrssprecher der Grünen Wien, Rüdiger Maresch. "Strache setzt einzig auf die AutofahrerInnen, und glaubt damit, dass er mit Hilfe der plebiszitären Demokratie einer Minderheit über die Gesundheits- und Lebensinteressen der Merherhit drüberfahren kann", so Maresch. Schon jetzt werden zwei Drittel aller Wege in Wien mit Öffis, mit dem Fahrrad oder zu Fuß erledigt.

"Das Parkpickerl in Wien bringt Allen etwas und ist ein wirksames Mittel gegen Umweltgifte und Lärm, der aus dem Autoverkehr resutiert. Darüberhinaus bleibt mehr öffentlicher Raum den BürgerInnen von Wien, statt wie bisher den Autos", so Maresch abschließend.

