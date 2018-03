Gewerbe und Handwerk 2011 mit realem Umsatzplus von 1,2 Prozent

Exporttätigkeit der Betriebe soll angekurbelt werden - Betriebe leiden unter starker Preiskonkurrenz - Leichte Verschlechterung des Stimmungsbarometers für 2. Quartal 2012

Wien (OTS/PWK208) - "Die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung

der Sparte Gewerbe und Handwerk hinkt etwas der gesamtwirtschaftlichen Konjunktur hinterher. Auch wenn die Betriebe konjunkturelle Schwankungen nicht in hohem Maße mitmachen, ist die Situation relativ entspannt." So beurteilte, heute, Dienstag, der Obmann der Bundessparte Gewerbe und Handwerk, Konrad Steindl, im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Geschäftsführer der Bundessparte, Helmut Heindl, und dem Direktor der KMU-Forschung Austria, Walter Bornett, die konjunkturelle Situation der Sparte mit rund 143.000 Unternehmen und etwa 580.000 Beschäftigten. So beträgt das reale Umsatzplus 2011 1,2 Prozent. Besonderes Augenmerk schenkte Steindl dabei dem Export, wo der Obmann Aufholbedarf ortet: "Auch wenn 2011 8,2 % des Gesamtumsatzes auf Exporte und das einer Steigerung um 16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 7,1 Prozent entspricht, müssen wir unsere Anstrengungen erhöhen, mehr Betriebe in den Export zu bekommen. Denn nur 13 % der Betriebe realisieren Umsätze mit Exporten, 87 % hatten 2011 keine Exportumsätze."

Als "Problembereich Nummer eins" identifizierte der Gewerbe und Handwerks-Obmann die immer stärker Überhand nehmende Preiskonkurrenz der Betriebe: "Der Preiswettbewerb ist teilweise ruinös." So nennen auch 68 Prozent der Betriebe die Preiskonkurrenz als Beeinträchtigung ihrer Geschäftstätigkeit. Der Appell an die Betriebe könne daher nur lauten, nicht auf die kaufmännischen Hausaufgaben zu vergessen um am Jahresende entsprechend bilanzieren zu können. Weitere, von den Betrieben genannte Problembereiche sind mit 28 Prozent der Fachkräftemangel sowie mit 15 Prozent fehlendes Risiko- und Eigenkapital.

Zum morgen, Mittwoch, zu beschließenden Sparpaket merkte Steindl an, dass insbesondere mit der Auflösungsabgabe die Baubranche mit zusätzlichen Belastungen konfrontiert sei: "Dies hebt die Lohnnebenkosten weiter an und bereitet uns echte Sorgen." Dass eine Besteuerung der Betriebssubstanz durch eine Wiedereinführung der Erbschafts- und Schenkungssteuer verhindert werden konnte, sei aber positiv zu werten, so Steindl. Jedenfalls seien jetzt Wachstumsimpulse nötig um das an sich hohe Beschäftigungsniveau in Österreich zu sichern. Der Spartenobmann nannte in diesen Zusammenhang die Fortführung der thermischen Sanierung, die allein im abgelaufenen Jahr Umsatzimpulse von 800 Mio. Euro ausgelöst hat. Weiters nannte Steindl die ökologische Sanierung und die altersgerechte Ausrichtung im Wohnungsbau - "ein echter Zukunftsbereich" - sowie die Erhöhung des Grenzwertes für Auftragsforschung in Höhe von 1 Mio. Euro.

In seiner Analyse der konjunkturellen Situation betonte auch Bornett, dass das reale Wachstum der Gewerbe- und Handwerksbetriebe nicht ganz die gesamtwirtschaftliche Entwicklung abbilde. Trotzdem investierten Spartenbetriebe 2011 mit rd. Euro 5.200,- je Beschäftigten um 8 % mehr als im Vorjahr (Euro 4.800,-). Von den Gesamtinvestitionen entfielen Euro 2.100,- je Beschäftigten auf bauliche (Vorjahr: Euro 2.000,-) sowie Euro 3.100,- auf sonstige (Ausrüstungs-)Investitionen (2010: Euro 2.800,-).

Zur Preisentwicklung betonte Bornett, dass bei 53 Prozent der Betriebe die Preise konstant blieben und 45 Prozent der Betriebe die Verkaufspreise 2011 verglichen mit 2010 um

durchschnittlich 3,4 % erhöhen konnten. 2 % der Betriebe mussten die Verkaufspreise um durchschnittlich 7,5 % reduzieren. Im Gewerbe und Handwerk insgesamt wurden damit die Verkaufspreise 2011 um 1,5 % erhöht (Vorjahr: 1,0 %). Die Verbraucherpreise insgesamt stiegen 2011 um 3,3 %

Die konjunkturelle Entwicklung zu Jahresbeginn 2012 bewertete der Experte als schwächer als zuletzt, betrachte man das Vergleichsquartal aus 2011 und das 4. Quartal des Vorjahres. Das Stimmungsbarometer sei noch knapp im positiven Bereich. Es herrsche keine "Weltuntergangsstimmung aber es war schon besser", so Bornett. Negative Auswirkungen auf die Beschäftigungslage sei nicht zu befürchten, 96 Prozent der Betriebe wollen den Personalstand halten oder sogar ausweiten. (us)

Die Detailauswertung finden Sie unter wko.at/presse

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Österreich, Bundessparte Gewerbe und Handwerk

Helmut Heindl

Tel.: +43 (0)5 90 900 3291, F:+43 (0)5 90 900 217

helmut.heindl @ wko.at