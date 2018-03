FP-Guggenbichler: Sima muss Schweigen zu Ziesel-Problematik brechen

Zerstörung des Lebensraums verstößt gegen EU-Recht

Wien (OTS) - SPÖ-Tierschutzstadträtin Sima müsse jetzt endlich ihr beharrliches Schweigen in Bezug auf die Ziesel-Problematik beim Heeresspital brechen, fordert FPÖ-Umweltsprecher LAbg. Udo Guggenbichler. Wenn sogar das Lebensministerium der Bürgerinitiative, die über 4000 Unterschriften für den Verbleib der Ziesel gesammelt hat, beistehe, dürfe Simma nicht länger auf Tauchstation bleiben.

Immerhin verstoße das Vorhaben, einen riesigen Gebäudeblock von 900 Wohnungen nahe dem Marchfeldkanal zu bauen, gegen EU-Recht, weil der Lebensraum der geschützten Ziesel erhalten bleiben muss, solange sie dort angesiedelt sind.

Will Sima den Verdacht, mit der Bau-Lobby unter einer Decke zu stecken, nicht weiter nähren, müsse sie jetzt handeln. Das werden sich die Anrainer sicherlich nicht so einfach gefallen lassen, wobei die FPÖ zu jeder Hilfestellung bereit ist", so Guggenbichler. (Schluss) hn

