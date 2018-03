Edgar Mayer: ÖVP-Bundesräte erwirken Mitteilung an EU-Institutionen

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Der Bundesrat sieht sich als Vertretung der Bundesländer in Österreich dazu verpflichtet, EU-Vorhaben auf ihre regionale Verträglichkeit, die Verhältnismäßigkeit zu überprüfen und nötigenfalls im föderalen Sinne Maßnahmen zu ergreifen. Für die ÖVP-Bundesräte - vor allem die niederösterreichischen ÖVP-Bundesräte haben hier die Initiative ergriffen - war das bei der EU-Richtlinie in Bezug auf prioritäre Stoffe im Bereich der Wasserpolitik der Fall, berichtete der Vorsitzende des EU-Ausschusses des Bundesrates, Edgar Mayer, heute, Dienstag.

Nun wurde in der heutigen Sitzung des EU-Ausschusses des Bundesrates eine entsprechend begründete Mitteilung beschlossen, die der Präsident des Bundesrates an die Europäische Kommission sowie an das Europäische Parlament und den Rat, den Ausschuss der Regionen, den Wirtschafts- und Sozialausschuss und an COSAC bzw. IPEX weiterleiten wird. "Damit haben sich die ÖVP-Bundesräte erfreulicherweise durchgesetzt", so Mayer.

Die Mitteilung im Wortlaut:

"Der Bundesrat bekennt sich zur stetigen Verbesserung der europäischen Wasserqualität und zur fortlaufenden Modernisierung des dafür erforderlichen rechtlichen Rahmens. Der Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsschädlichen Stoffen im Wasser sowie der Umwelt und der Ökosysteme vor negativen Auswirkungen durch gefährliche Abwässer hat oberste Priorität. Mit dem gegenständlichen Vorschlag sollen maßgebliche Änderungen bei Schadstoffgruppen (Erweiterung der Gruppen sowie Verschärfung von Grenzwerten) vorgenommen werden.

Laut Vorschlag der Europäischen Kommission sollen 15 neue Stoffe in die Liste der prioritären Stoffe aufgenommen, weiters soll es nach Vorschlag der Kommission auch eine Änderung von Umweltqualitätsnormen für sieben Stoffe geben. Hinsichtlich einiger gefährlicher, prioritärer Stoffe ist anzumerken, dass es sich zum Teil um Stoffe handelt, die schon seit langem verboten sind, aber dennoch in der Umwelt immer noch nachweisbar sind. Dadurch werden gewisse, vor allem besonders niedrig angesetzte Grenzwerte, ohne dass diese Stoffe heute noch verwendet werden, überschritten. Ein Hinweis auf diesen Umstand muss laut Vorschlag in den entsprechenden Prüfberichten vorgenommen werden.

Der Bundesrat befürchtet, dass die Kosten für die Untersuchung, die Verwaltung sowie das Monitoring der Daten massiv ansteigen werden, nicht zuletzt auch durch die erhöhte Frequenz der Untersuchungen. Zahlreiche zusätzliche Reinigungsmaßnahmen und Adaptierungen von Anlagen könnten notwendig werden, um den Anforderungen des Vorschlags überhaupt entsprechen zu können, sollte er in dieser Form beschlossen werden.

Inwieweit dieser Mehraufwand berechtigt ist und tatsächlich auch zu einer Verbesserung der Werte führt, ist aus heutiger Sicht mehr als fraglich. Die Kommission sollte daher deutlich darlegen und mit wissenschaftlichen Erkenntnissen untermauern, welche Maßnahmen sie für geeignet hält, um die entsprechenden Ziele des Vorschlags zu erreichen und insbesondere zu belegen, dass der Aufwand nicht unverhältnismäßig zum Output ist.

Ganz grundsätzlich wird auch auf Artikel 5 EUV verwiesen, nach dem die Europäische Union nur tätig werden kann, sofern und soweit die Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahmen von den Mitgliedstaaten weder auf zentraler noch auf regionaler oder lokaler Ebene ausreichend verwirklicht werden können, sondern vielmehr wegen ihres Umfangs oder ihrer Wirkung auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind."

