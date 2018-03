Ministerrat – Spindelegger II: Bestes Einvernehmen mit Türkei in bilateralen Fragen – Wirtschaftliche Kooperation stärken

Neue Bewegung in Bezug auf Syrien – Österreich geht bei humanitärem Engagement voran

Wien, 27. März 2012 (ÖVP-PD) Mit der Türkei herrsche bestes Einvernehmen in bilateralen Fragen, hob Vizekanzler und Außenminister Michael Spindelegger nach dem Besuch seines türkischen Amtskollegen vergangene Woche im Rahmen des heutigen Ministerrats hervor. "Österreich ist das dritte Jahr in Folge Investor Nummer Eins in der Türkei. Wir haben daher auch einige wirtschaftliche Fragen erörtert sowie Möglichkeiten, die gute Kooperation auf diesem Gebiet weiter zu stärken", so Spindelegger, und weiter: "Wir haben aber auch Fragen der Integration in Österreich angesprochen und uns das in der Praxis, im Rahmen eines Schulbesuchs in Wien, angesehen." Hinweise, wonach in besagter Schule ein Lehrer Gewalt gegen einen Schüler angewendet haben soll haben sich als falsch erwiesen. "Ich bin dem selbstverständlich nachgegangen und es wurde dann auch aufgeklärt, dass dies nicht der Fall war", so Spindelegger, der damit auf bilateraler Ebene jeglichen falschen Eindruck zwischen der Türkei und Österreich ausgeräumt sieht. Der türkische Außenminister habe darüber hinaus seine positive Meinung über die österreichischen Integrationsbemühungen zum Ausdruck gebracht. ****

Neue Bewegung ortet der Außenminister in Bezug auf Syrien. "Erstmals gibt es in der UNO ein Einvernehmen mit Russland und

China in Richtung einer klaren Verurteilung der Gewalt und Unterstützung für Kofi Annan und dessen Sechs-Punkte-Plan", so Spindelegger, und abschließend: "Es gibt auch die Übereinkunft zu weiteren Schritten, wenn das Assad-Regime nicht einlenken sollte.

Am 1. April wird es in Istanbul eine Konferenz der 'Friends of Syria' geben. Österreich wird daran teilnehmen, um auch in Richtung humanitäres Engagement voranzugehen."

