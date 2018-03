Parkpickerl(2): Gudenus warnt vor größerer Verkehrsbelastung

Abcashen ist einzige Intention

Wien (OTS/fpd) - Verkehrsstadträtin Vassilakou hat den Terminus wohl in die Ressortbezeichnung hineinreklamiert, diesen bislang jedoch noch nicht einmal annähernd mit Leben erfüllt. Was SPÖ und Grüne etwa bei den Veranstaltungen zum Parkpickerl in den Bezirken zu Wege gebracht haben, fällt bestenfalls in die Rubrik "Information", nüchtern betrachtet aber eher in die Kategorie "Heizdeckenfahrt", meint der FPÖ-Klubobmann Mag. Johann Gudenus im Verlauf der Pressekonferenz.

Mit einer bestellten Studie, die in den Pickerlbezirken eine Verkehrsreduktion um 35% Prozent in Aussicht stellt, als "Information" für die Bevölkerung bewegt sich die rot-grüne Stadtregierung bald am Rande des gewerbsmäßigen Betrugs, soll doch die plumpe Inkasso-Aktion mit offensichtlich frisierten Zahlen als Benefit für die Wohnbevölkerung verhökert werden.

Man braucht sich nur die Innergürtelbezirke anzusehen, um festzustellen, dass dieser Effekt nicht zu erzielen ist. Ganz im Gegenteil kommen auf die Anrainer sowohl innerhalb des Gürtels als auch in den neuen Inkasso-Zonen außerhalb zusätzliche Belastungen zu. Die aus Sicht der Wirtschaft zu begrüßenden Erleichterungen für Gewerbebetriebe bei den Pickerlzuteilungen werden wiederum zu Lasten der Anrainer gehen, die für 300 Euro in zwei Jahren nicht einmal im Ansatz eine Gegenleistung bekommen.

Zudem kehren die "Parkpickerlflüchtlinge" aus den Bezirken 14,15,16 und 17 in die Innergürtelbezirke zurück. Unter diesen Voraussetzungen beinhart abzukassieren, zeugt von krankhafter Geldgier, meint Gudenus und kündigt Widerstand auf allen politischen Ebenen an. (Schluss)otni

