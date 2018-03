Leichtfried: Heute mögliche Vorentscheidung zu ACTA - Abstimmung des EU-Parlaments könnte in den kommenden Monaten erfolgen

Wien (OTS/SK) - Heute Nachmittag findet um 15 Uhr im Außenhandelsausschuss des EU-Parlaments eine mögliche Vorentscheidung zu ACTA statt. Das EU-Parlament hatte ursprünglich geplant, einen Zwischenbericht zu ACTA zu verfassen und den Entscheid des EuGH abzuwarten. Nun wurde kurzfristig entschieden, heute über die Notwendigkeit des Zwischenberichts abzustimmen. "Wird heute der Zwischenbericht abgelehnt, so kommt es im EU-Parlament zu einer raschen Entscheidung über das Anti-Piraterie-Abkommen. Es besteht dann die Wahrscheinlichkeit, dass das Abkommen in den kommenden Monaten durch das EU-Parlament abgelehnt wird", sagt der Delegationsleiter der SPÖ-EU-Abgeordneten, Jörg Leichtfried, am Dienstag gegenüber dem Pressedienst der SPÖ. **** (Schluss) bj/mp

Rückfragehinweis: Sabine Weinberger, SPÖ-EU-Delegation, Tel.: 0043 1 40110 3612, e-mail: sabine.weinberger @ spoe.at

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum