Leitner: Solidarität und Gerechtigkeit müssen die Politik bestimmen

Abschlussevent der Arbeitsgruppe "Solidarität und Gerechtigkeit" in Schwechat

St. Pölten (OTS) - "Unsere Gesellschaft unterliegt einem Wertewandel, daher sind die Themen Solidarität und Gerechtigkeit zukunftsentscheidend und müssen die Politik bestimmen. Gerade in den nächsten Jahren wird es wichtig sein, dass soziale Gerechtigkeit eine große Rolle in der öffentlichen Diskussion spielt", erklärt der Vorsitzende der SPÖ NÖ, LHStv. Dr. Sepp Leitner, anlässlich des Abschlussevents der Arbeitsgruppe "Solidarität und Gerechtigkeit" in Anwesenheit von NR Bgm. Hannes Fazekas im Rahmen der Zukunftsdiskussion NÖ2020 in Schwechat. An der Podiumsdiskussion nahmen neben dem Landeshauptmannstellvertreter außerdem Mag. Alois Guger, Autor der WIFO-Studie "Umverteilung durch den Staat in Österreich", der Leiter der Arbeitsgruppe KR Manfred Biegler sowie SPÖ NÖ Landesfrauenvorsitzende NR Gabriele Binder-Maier teil. Arbeitsgruppenleiter Biegler betonte in diesem Zusammenhang, dass die Frage der Vermögensbesteuerung in einer sozial gerechten Welt in den Diskussionen eine große Bedeutung spiele: "Um eine Entlastung des Faktors Arbeit vornehmen zu können, ist eine verstärkte Vermögensbesteuerung wichtiger denn je."

Mag. Alois Guger ging in seinem Referat auf die Aktualität der Themenstellung ein. "Die letzten zwei Jahrzehnte sind im Geiste des Neoliberalismus gestanden, derzeit herrscht eine immer größer werdende Ungleichheit in der Einkommensverteilung und der Abbau des Sozialstaates geht in Europa einher. Die letzten Jahre haben aber gezeigt, dass Länder, die über einen gut ausgebauten Sozialstaat verfügen, die Krise besser überstanden haben als alle anderen", so Guger. Die öffentliche Unterstützung (Transfers & Sachleistungen) hat laut Guger nachhaltig positive Effekte für die kleineren Einkommen:

"Die untere Hälfte der Haushalte gewinnt durch den staatlichen Umverteilungsprozess, die obere Hälfte finanziert ihn - umverteilt wird über die Staatsausgaben, nicht über Steuern. Die obere Hälfte kann trotzdem nicht als Verlierer gesehen werden: Eine egalitärere Gesellschaft mit größerem gesellschaftlichem Zusammenhalt kommt allen zugute und wirkt sich positiv auf die Zufriedenheit und Lebenserwartung der Menschen sowie die öffentliche Sicherheit aus", so Guger.

Für SPNÖ-Frauenvorsitzende NR Gabriele Binder-Maier sind Gerechtigkeit und Solidarität zwei starke Pfeiler der Sozialdemokratie. "Gerechtigkeit hat viel mit Chancengleichheit zu tun. Wir brauchen eine chancengerechte Gesellschaft, in der die Menschen unabhängig vom familiären Einkommen, Geschlecht oder Kulturkreis die gleichen Chancen vorfinden und nach ihren Talenten bzw. Begabungen gefördert werden. Aber es darf auch nicht darauf vergessen werden, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch den Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen gefördert wird. Nur das Vorhandensein einer wirklich ausreichenden und ausreichend flexiblen Kinderbetreuung ermöglicht eine echte Wahlfreiheit und ist damit ein wichtiger Bestandteil für den sozialen Frieden in der Gesellschaft", so Binder-Maier.

"Der Sozialstaat braucht eine neue Architektur. Investitionen in die Zukunftsbereiche Bildung, Pflege und Kinderbetreuung müssen auf der politischen Agenda stehen. Wir brauchen auch eine Entlastung der Löhne und Gehälter, daher bleibt die Forderung nach Vermögenssubstanzsteuern weiterhin aufrecht", so LHStv. Dr. Sepp Leitner.

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Niederösterreich

Mag. Friedrich Dechant

Medienservice

Tel.: 02742/2255/126

friedrich.dechant @ spoe.at

www.noe.spoe.at