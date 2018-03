Seniorenbund an alle Verantwortliche: "Wir erwarten E-Medikation und ELGA bis Sommer!"

Becker und Aubauer: Österreichs Senioren und Ärzte selbst wünschen die neuen Lösungen!

Wien (OTS) - "Jetzt wo die Ärztekammerwahlen in Wien geschlagen sind, ist es höchste Zeit für die Zuständigen, ohne Zeitverzug an die Arbeit zu gehen! Bis zum Sommer erwarten wir, dass endlich alle Verantwortlichen - vom Gesundheitsminister bis zu den Ärztevertretern gemeinsam mit dem Hauptverband - für korrekte und rechtssichere Rahmenbedingungen für E-Medikation und ELGA zu sorgen. Und -kommerzielle Interessen hintanzustellen. da es um nicht weniger als die Gesundheit und das Leben der Österreicherinnen und Österreicher geht!", erklärt Heinz K. Becker, Generalsekretär des Österreichischen Seniorenbundes und Mitglied des Europäischen Parlaments.

Becker führt konkret aus: "Es geht ja bei ELGA nicht nur um einen lückenlosen Zugang zu allen Befunden und damit um eine neue Qualität von Diagnose und Therapie der Ärzte, sondern auch um ein beachtliches Einsparungspotential durch Entfall vieler Doppelbefundungen. Und in der E-Medikation mit ihren vielfältigen Nutzungen können zum Beispiel viele Opfer durch Mediakamenten-Unverträglichkeit verhindert werden -und alles einfach über die e-card! Es kann nicht sein, dass die professionellen Vorbereitungen der Hauptverbandes völlig umsonst waren. Ich fordere daher namens der österreichischen Seniorinnen und Senioren alle Verantwortlichen auf, ihre Verantwortung jetzt wahrzunehmen und im Interesse der Patienten professionell zu einem Abschluss der Verhandlungen zu kommen!"

"Die Verantwortlichen müssen Gas geben bei E-Medikation."

Weiters erklärt NR-Abgeordnete Mag. Gertrude Aubauer, Bundesobmann-Stellvertreterin des Österreichischen Seniorenbundes und ÖVP-Seniorensprecherin, warum sich der Seniorenbund so vehement für die Umsetzung von E-Medikation und ELGA einsetzt. "In den vergangenen Wochen habe ich bei zahlreichen Senioren-Veranstaltungen hunderte Menschen getroffen. Jedes Mal waren Ärgernisse über fehlende Daten im E-Card-System im Mittelpunkt. 'Warum muss ich immer eine Liste mit allen Medikamenten mithaben - da vergisst man leicht etwas!?' und 'Warum muss ich bei jeder Aufnahme in einem Krankenhaus meine ganze Krankengeschichte inklusive aller Kinderkrankheiten neu aufschreiben' - dies waren die beiden häufigsten Klagen der Seniorinnen und Senioren. Gegen Erstere hilft bekanntlich die E-Medikation, die tatsächlich Menschenleben retten kann, weil sie ungewollte Doppelmedikationen und entsprechende Nebenwirkungen verhindert und endlich aus dem Pilot-Status raus muss. Gegen Zweitere hilft ELGA, der ELektronischeGesundheitsAkt, der sämtliche Befunde im System sammelt und endlich in die Umsetzungsphase kommen muss". Aubauer ergänzt: "Wichtig ist für uns natürlich auch: Datenmissbrauch muss verhindert werden".

Senioren- und Ärztebefragungen bestätigen große Zustimmung

"Als Anfang März 2012 GfK-Austriadas Ergebnis seiner aktuellen Befragung von Allgemeinmedizinern und Internisten präsentierte, war das Ergebnis deutlich: 89 Prozent bewerteten als Auswirkungen der E-Medikation die Abstimmung von Krankenhaus, Arzt und Apotheker sowie die Information des Arztes positiv und auch die Patientensicherheit und die Information des Apothekers schnitten gut ab. In der GfK-Studie 'Generation 60plus 2010' im Auftrag des Österreichischen Seniorenbundes antworteten die 1.100 befragten Seniorinnen und Senioren, zu 83% sie wollten Gesundheitsdaten im E-Card-System gespeichert sehen. Für uns beweist dies: Senioreninnen und ihre Ärzte wünschen sich diesen Ausbau von E-Medikation und ELGA gleichermaßen. Daher werden wir weiter für eine raschest mögliche sichere Umsetzung kämpfen", betonen Aubauer und Becker abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Seniorenbund

stv. Generalsekretärin Susanne Walpitscheker

Mobil: 0650-581-78-82

swalpitscheker @ seniorenbund.at, www.seniorenbund.at