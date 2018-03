Bundeskanzler Faymann zu Finanztransaktionssteuer: "Müssen aus der Krise die richtigen Konsequenzen ziehen"

Ministerrat: ÖBB-Rahmenplan sieht trotz Einsparungen Investitionen von zwei Milliarden Euro vor

Wien (OTS/SK) - Im Pressefoyer nach dem Ministerrat am Dienstag betonte Bundeskanzler Werner Faymann, dass Österreich an seinen Bemühungen, eine Finanztransaktionssteuer (FTS) einzuführen festhalten werde. "Finanzmarktkontrolle und Finanztransaktionssteuer sind zwei wesentliche Konsequenzen der Krise", sagte Faymann. Weiters berichtete der Bundeskanzler, dass die ÖBB trotz Sparprogramms zwei Milliarden Euro investieren werden und dass in der zweiten Mai-Woche ein Gipfel von Bundesregierung und Landeshauptleuten stattfinden wird, um die Umsetzung des Stabilitätspakets zu koordinieren. ****

Heute wurde im Ministerrat der ÖBB-Rahmenplan beschlossen. Hierbei wird trotz sparsamer Vorgehensweise ein Investitionsvolumen von zwei Milliarden Euro beibehalten. "Von Wirtschaftsforschern wurde berechnet, dass damit eine Arbeitsplatzsicherheit für 35.000 Menschen pro Jahr erreicht wird", betonte der Bundeskanzler. "Das ist ein weiterer Beweis dafür, dass Sparen und Investieren in Österreich zusammengehören - etwas, das wir auch auf europäischer Ebene in den verschiedensten Bereichen massiv einfordern", sagte Faymann.

Der Bundeskanzler verwies weiters darauf, dass es gestern Vorgespräche mit dem derzeitigen Vorsitzenden der Landeshauptleute-Konferenz, Josef Pühringer gab, um Fragen zwischen Bund und Ländern im Zusammenhang mit dem Stabilitätspakt besser abzustimmen. Man werde zwischen der Bundesregierung und den Landeshauptleuten im Mai einen neuerlichen Gipfel einberufen, um Fragen der Transparenzdatenbank, der Doppelgleisigkeiten, der Effizienz im Bildungsbereich sowie der sinnvolleren Gestaltung bei sich überschneidenden Kompetenzen zu besprechen. "Das ist ein weiterer wichtiger Schritt zur Erfüllung der Stabilität Österreichs", sagte Faymann zur diesbezüglichen Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern.

Erfreulich für Österreich sei weiters, dass das Zinsniveau der österreichischen Staatsanleihen im langjährigen Vergleich auf einem der Tiefststände stehe, nämlich bei 2,83 Prozent. "Das heißt, dass die Stabilität auf europäischer Ebene auch positive Auswirkungen auf Österreich hat. Der Ausspruch 'Wer für Österreich was tun will, muss sich auch in Europa für Stabilität einsetzen' wäre nicht besser beweisbar."

Wenn das Europäische Volksbegehren möglich ist, was im Mai oder Juni nach der Ratifizierung aller EU-Staaten der Fall sein werde, werde man hier eine aktive Rolle spielen, um die Reformen der Finanzmärkte voranzubringen, sagte Faymann. Zu Finanzmarktkontrolle und Finanztransaktionssteuer gebe es in Österreich sogar einen Beschluss aller Parteien. "Das kenne ich von keinem anderen Land. Aber auch in den übrigen Staaten der Eurozone gibt es eine wachsende Mehrheit von Menschen, die nicht verstehen würden, wenn man aus einer Finanzmarktkrise nicht die richtigen Konsequenzen ziehen würde. Daher bin ich überzeugt, es ist richtig, diese Bemühungen auf allen Ebenen zu verstärken", erklärte der Bundeskanzler. Auch werde man sehen, wie sich die Diskussionen in Deutschland weiter entwickeln. (Schluss) up/bj

