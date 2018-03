HELLA setzt auf Österreich

Österreich-Tochter des deutschen Licht- und Elektronikexperten baut neue LED-Produktion. Wachstum von 30 Prozent. Ultra Beam ist weltweit erfolgreichster Arbeitsscheinwerfer.

Wien/Großpetersdorf (OTS) - HELLA Fahrzeugteile Austria (HFA)investiert in den nächsten vier Jahren über 20 Millionen Euro. Ein Großteil davon fließt in eine neue LED-Produktion in Großpetersdorf (Bgld.),die bis Ende 2012 in Betrieb gehen wird. Die Produktionskapazität für LED-Scheinwerfer wird dann auf über 500.000 Einheiten pro Jahr steigen. Gleichzeitig wird die Entwicklungsabteilung in Großpetersdorf und Wien personell verstärkt. "Hiermit legt unser deutsches Mutterunternehmen ein eindeutiges Bekenntnis zum Standort ab und bietet der gesamten österreichischen HELLA-Mannschaft eine sichere und langfristige Perspektive, ohne die ein so zukunftsträchtiges Wachstumskonzept nicht möglich wäre", lobt Geschäftsführer Thomas Hiebaum die Konzernentscheidung.

Wachstum mit LED-Scheinwerfern

Der Wachstumsplan sieht vor, dass der Umsatz von 68,5 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2010/11 auf mehr als 100 Millionen Euro zulegt. Bei den Stückzahlen hat sich das Unternehmen ein Wachstum von heute 3,8 Millionen auf über 5 Millionen verkaufte Scheinwerfer pro Jahr gesetzt. Den Anteil der LED-Geräte wird HELLA verdreifachen. "Durch die Verstärkung unserer Aktivitäten in der LED-Fertigung machen wir bei unseren Produkten einen großen Schritt in Richtung Energieeffizienz und Langlebigkeit bei gleichzeitig verbesserter Leuchtkraft. Mit dem Power Beam 1000 haben wir bereits den weltweit erfolgreichsten LED-Arbeitsscheinwerfer am Markt. Mit dem Flat Beam, der auf der Automechanika in Frankfurt mit dem Green Award ausgezeichnet wurde, haben wir den weltweit effizientesten Scheinwerfer im Sortiment", betont Manfred Gerger,Hiebaums Kollege in der Geschäftsführung.

Ultra Beam, eine österreichische Erfolgsgeschichte

Ein absoluter Bestseller ist der Arbeitsscheinwerfer Ultra Beam. Über 15 Millionen Stück verließen bisher das Werk Großpetersdorf, rund 1,5 Millionen Stück im Jahr. "Das ist ein Grund zum Feiern, denn der robuste Ultra Beam ist eine echte österreichische Erfolgsgeschichte und zugleich der weltweit meist produzierte Arbeitsscheinwerfer", sagt Stefan Maierhofer, globaler Produktmanager für Arbeitsscheinwerfer im HELLA-Konzern. Der Ultra Beam, dessen Entwicklung 1995 in Österreich startete, wird seit 1997 im burgenländischen Werk hergestellt, derzeit in über 270 verschiedenen Versionen, als Halogen- oder Xenon-Scheinwerfer. Seit 2008 produziert HELLA das Erfolgsprodukt auch in China für den Vertrieb in Asien.

Über HELLA Fahrzeugteile Austria GmbH (HFA)

Die HFA, eine 100 Prozent Tochter des deutschen Familienunternehmens HELLA KGaA Hueck & Co., ging 1998 aus der Verschmelzung von SAW (Sirucek Anton Wien)und NIOX hervor. An den Standorten Wien und Großpetersdorf verantwortet die HFA die Produktion und den globalen Vertrieb von Scheinwerfern für Land- und Baumaschinen und für die Motorradindustrie. Im Geschäftsjahr 2011/12 wird das Unternehmen mit 420 Mitarbeitern (2010/11: 353) einen Umsatz von mehr als 80 Millionen Euro (2010/11: 68,5 Millionen Euro)erwirtschaften.

