Aviso: Twin City Liner-Flotte startet in siebente Saison

Medientermin am Freitag, den 30. März, zum Start des Linienbetriebs 2012

Wien (OTS) - Am 30. März legt der Twin City Liner erstmals in diesem Jahr von der Schiffstation "City" am Schwedenplatz in Richtung Bratislava ab und startet damit in seine siebente Saison.

Beim Saisonstart werden unter anderem die Programm-Highlights der Saison 2012 sowie neue Angebote für Jung und Alt präsentiert. So gibt es zum Beispiel besondere Aktionen für PensionistInnen und StudentInnen und spezielle Angebote für Familien und Schülergruppen.

Beim Saisonstart mit dabei sind Vizebürgermeisterin Renate Brauner, Peter Hanke, Geschäftsführer der Wien Holding, Wilfried Hanreich, Marketingdirektor der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG, Bundesminister a.D. Karl Blecha, Vorsitzender des Pensionistenverbands Österreichs sowie die beiden Geschäftsführer des Twin City Liner-Flotteneigners Central Danube Ronald Schrems und Andreas Hopf.

Um Anmeldung wird gebeten (christine.leist @ donauraum.at), Tel. 01-727 10-202.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Twin City Liner-Flotte startet in siebente Saison



Datum: 30.3.2012, um 11:00 Uhr



Ort:

Schiffstation "City" am Schwedenplatz

1010 Wien, Deutschland





Rückfragen & Kontakt:

Christine Leist

Wiener Donauraum Länden und

Ufer Betriebs- und Entwicklungsgesellschaft

Tel.: 01 727 10 - 202

E-Mail: christine.leist @ donauraum.at

Peter Wesely

Pressesprecher der RLB NÖ-Wien

Tel.: 05 1700/93004

E-Mail: peter.wesely @ raiffeisenbank.at

Wolfgang Gatschnegg

Wien Holding

Konzernsprecher

Tel.: 01 408 25 69 - 21

Handy: 0664/826 82 16

E-Mail: w.gatschnegg @ wienholding.at