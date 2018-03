Parkpickerl(1): Strache kündigt harten Kampf gegen Diktat an

Verbindliche Bürgerbefragungen gefordert

Wien (OTS/fpd) - "Das Parkpickerl ist eine Steuer" hat Verkehrsstadträtin Vassilakou heute im Radio gesagt und damit ausgesprochen, was die FPÖ und die abgezockten Autofahrer seit Jahren kritisieren. Denn SPÖ und Grüne erklären uns seit Jahren, dass das Parkpickerl ein Instrument gegen die Überparkung und zur Senkung der Feinstaubbelastung ist. Das ist am Beispiel der Innergürtelbezirke, wo sich die Stellplatzsituation ebenso wenig gebessert hat wie die Feinstaubproblematik leicht zu widerlegen, sagt der Wiener FPÖ-Obmann, NAbg. Heinz-Christian Strache in einer Pressekonferenz.

Das kostenpflichtige Parkpickerl hat in Wien genau zwei Effekte: Die Geldbörsen der Autofahrer werden dünner, die Stadtkassa dicker. Denn Rot-Grün hat auch die Kurzparkgebühren um fast kriminelle 67% hinaufgeschnalzt. Besonders perfide bei den Belastungswellen ist dabei das antidemokratische Vorgehen von Vassilakou & Co. Die "basisdemokratischen" Grünen, die in Oppositionszeiten noch bei jedem Baum- und Strauchschnitt am nächstbesten Ahorn angekettet eine Bürgerbefragung verlangt haben, betreiben jetzt direktdemokratische Kindesweglegung.

Bei Garagenprojekten haben grüne Berufsdemonstranten mit Unterstützung grüner Mandatare wochenlange Parkbesetzungen inszeniert, um verbindliche Bürgerbefragungen durchzusetzen. Jetzt stimmen die grünen Bezirksratsfraktionen gemeinsam mit der SPÖ - in Meidling leider auch mit Unterstützung der ÖVP - gegen FPÖ-Anträge auf Abhaltung von Bürgerbefragungen.

Das ist Verrat an der Demokratie, ein Parkpickerl-Diktat Marke Pjöngjang. Die FPÖ wird in den Bezirksvertretungen, wo der Parkpickerlbeschluss mit rot-grüner Mehrheit durchgedrückt wurde, erneut Anträge auf Abhaltung von Bürgerbefragungen nach dem Vorbild des 18. Bezirks stellen.

Wir sind davon überzeugt, dass sich auch die Betroffenen in den Bezirken 10,12,13,14,15,16 und 17 mit einer 2/3-Mehrheit gegen die rotgrüne Abzocke aussprechen würden. Die FPÖ wird am Donnerstag im Gemeinderat auch eine "Dringliche Anfrage" zu diesem Themenkreis stellen und einen Misstrauensantrag gegen Verkehrsstadträtin Vassilkou einbringen.

Die FPÖ bleibt bei ihrer Linie, ein kostenloses Parkpickerl für alle in Wien hauptwohnsitzgemeldeten Autofahrer bei gleichzeitigem Ausbau der Angebote für Einpendler einzuführen. Netzkartenbesitzer sollen in den P&R-Anlagen kostenlos, alle übrigen Autofahrer um 1 Euro am Tag parken dürfen, erklärt Strache und fordert den von Niederösterreich mitfinanzierten Bau weiterer P&R-Anlagen am Stadtrand. (Schluss)otni

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ-Wien, Pressestelle