ORF III mit Nationalrat live, Papstmesse aus Havanna und "kreuz und quer"

Am 28. März im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information überträgt am Mittwoch, dem 28. März 2012, live und ungekürzt den ersten Plenartag aus dem Parlament mit Kommentaren von Christoph Takacs, zeigt im Anschluss live-zeitversetzt die mit Spannung erwartete Papstmesse in Havanna und stellt in der Reihe "kreuz und quer" eine Frau vor, der es seit Jahren gelingt, ohne Geld zu leben. Die Suche nach einer krisenresistenten Wirtschaft steht danach im Mittelpunkt. Das Magazin "Bewusst gesund" mit Ricarda Reinisch widmet sich dem Fasten, der raschen Mobilisierung nach einer Operation und neuen Wegen in der Akupunktur.

"Live aus dem Nationalrat" (9.00 Uhr)

Das Sparpaket der Bundesregierung mit seinen 98 Gesetzesnovellen nimmt die letzte parlamentarische Hürde: Im Nationalrat werden am Mittwoch das 1. Stabilitätsgesetz 2012, das bereits im April in Kraft treten wird, und das 2. Stabilitätsgesetz 2012, dessen Maßnahmen mit Mai schlagend werden, debattiert und beschlossen. Außerdem stimmen die Abgeordneten über Änderungen im Bundesfinanzrahmengesetz ab.

ORF III spezial - Übertragung des Papstgottesdienstes in Havanna, Kuba (im Anschluss an Parlamentsdebatte, ca. 17.05 Uhr)

Zum Abschluss seiner Mexiko- und Kuba-Reise feiert Papst Benedikt XVI. einen festlichen Gottesdienst von historischer Bedeutung auf dem Platz der Revolution in Havanna, Kuba - das ist genau der Platz der legendären Begegnung von Papst Johannes Paul II. mit Fidel Castro vor 14 Jahren. Was hat sich seit diesem Treffen in Kuba am Verhältnis der kommunistischen Führung zu Religion verändert? Welche Erwartungen kann Kuba an den Papstbesuch haben, und mit welcher Botschaft kommt Papst Benedikt nach Kuba? ORF III überträgt den Papstgottesdienst vom Platz der Revolution live-zeitversetzt, durch die Sendung begleitet Christoph Riedl. Er wird mit zwei profunden Kuba-Kennern die Übertragung kommentieren und übersetzen: mit Missionar Pater Christian Tauchner und dem Soziologen Robert Lessmann. Die Beginnzeit der live-zeitversetzen Übertragung aus Kuba hängt von der Dauer der im Vorfeld ebenfalls live aus dem Parlament übertragenen Debatte und Abstimmung zum Sparpaket ab.

"kreuz und quer - Ein Leben ohne Geld" (20.15 Uhr)

Heidemarie Schwermer war ursprünglich Lehrerin und Psychotherapeutin in Deutschland. Sie beschließt eines Tages, ein Leben ohne Geld zu führen. Das filmische Porträt zeigt Schwermer in ihrem mittlerweile schon mehrere Jahre dauernden Versuch, ohne Geld auszukommen. Ein Film über das Glück, ohne Geld leben zu können.

"kreuz und quer - Geld oder Leben! Chancen einer humanen Ökonomie" (21.10 Uhr)

Finanzblasen platzen, unheimliche Schuldenberge erdrücken Staaten und Konjunktur. Dass diese Finanzkrisen nicht bloß ein Versagen Einzelner, sondern eines gesamten Systems ist, kommt immer deutlicher ans Tageslicht. Der maximale Gewinn um jeden Preis scheint zum Selbstzweck geworden zu sein und häufig zu Lasten der Bevölkerung zu gehen. Immer lauter wird der Ruf nach Alternativen zum bestehenden Wirtschaftssystem. Wie kann der weltweite Handel reguliert werden? Braucht es eine nachhaltige und soziale Ökonomie? Ist eine menschengerechte Wirtschaft überhaupt möglich oder bleibt sie bloße Utopie? Darüber diskutieren: die Sozialethikerin Ingeborg Gabriel, der Wirtschaftsphilosoph Peter Koslowski, der Philosoph Julian Nida-Rümelin und der Ökonom Stephan Schulmeister. Die Diskussion leitet Günter Kaindlstorfer.

"Bewusst gesund - Das Magazin" (21.55 Uhr)

Die Fastenzeit dauert noch an - ein Anlass, um mehr als sonst auf die Ernährung zu achten. Eine nicht ganz so strenge Möglichkeit wäre das "Basenfasten" - denn dabei wird nicht gehungert, sondern auf sogenannte "saure" Lebensmittel verzichtet. Wenn nicht aus spirituellen, sondern aus ästhetischen Gründen gefastet wird, sieht die Sache anders aus: Wie sinnlos und gefährlich Crash-Diäten sind, erklärt Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn.

Rasche Mobilisierung nach einer Operation am Bewegungsapparat ist ein weiteres Thema dieser Sendung. Dabei wirken Orthopäden, Anästhesisten, Fachärzte für Physikalische Medizin und Rehabilitation sowie Physio- und Ergotherapeuten zusammen.

Akupunktur, also das Stechen von Nadeln in die Haut, wirkt nach neuesten Erkenntnissen nicht nur an gewissen Punkten, sondern überall am Körper. Diese Erfahrung will man jetzt mit sogenannten Dornenmatten ausnützen. "Bewusst gesund" zeigt die Anwendungsmöglichkeiten dieser Reiztherapie.

