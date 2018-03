Wiener FPÖ stemmt sich gegen Parkpickerl-Ausweitung

Wien (OTS) - FPÖ-Bundesparteiobmann Heinz-Christian Strache, der Klubobmann der Wiener Freiheitlichen, Johann Gudenus und GR Anton Mahdalik waren heute, Dienstag, einer Meinung: die Ausweitung des Parkpickerls sei lediglich eine zusätzliche Steuerlast für Autofahrer. Sie sei weder eine verkehrsberuhigende Maßnahme, noch würde die Feinstaubbelastung zurückgehen. Das würden bereits bestehende Park-Pickerl-Zonen der inneren Bezirke beweisen, so Strache. Auch, dass auf BürgerInnenbefragungen, außer im Bezirk Währing, verzichtet wurde, sei unverständlich. Deshalb werde man vor allem in Favoriten aber auch in den anderen Bezirken, die von der Ausweitung betroffen sind, Initiativen setzen. BürgerInnen sollen jetzt angeschrieben, informiert und befragt werden.

Die freiheitlichen Forderungen: ein kostenloses Parpickerl mit einmaliger Bearbeitungsgebühr für alle in Wien gemeldeten BürgerInnen, das für das gesamte Stadtgebiet gilt; für EinpendlerInnen müsse außerdem ein entsprechendes Park&Ride-Konzept umgesetzt werden. Im kommenden Gemeinderat am Donnerstag will die FPÖ einen Misstrauensantrag gegen die zuständige Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou und eine dringliche Anfrage bezüglich einer verpflichtenden BürgerInnenbefragung einbringen.

