Grüne Wien unterstützen SOS-Mitmensch-Petition gegen Terminus "Migrationshintergrund"

Wien (OTS) - "Der Begriff "Migrationshintergrund" setzt leider die Begriffe "Gastarbeiter", "Ausländer" und "Zuwanderer" fort. Ihre Definition verdeckt oft soziale Hintergründe von Problemen und ist daher fragwürdig. Zu oft wird dieser Begriff missverständlich verwendet und dient dazu, eine ausschließende Politik zu betreiben", so der Integrationssprecher der Grünen Wien, Senol Akkilic anlässlich der von SOS-Mitmensch gestarteten Petition "Stopp dem falschen Gerede vom Migrationshintergrund". "Nach dem Motto "Einmal MigrantIn, immer MigrantIn" werden Menschen, die seit Jahrzehnten in Wien bzw. in Österreich leben oder sogar hier auf die Welt gekommen sind, als ExotInnen dargestellt", so Akkilic, "selbst gut gemeinte Projekte im Integrationsbereich stellen oft in Zusammenhang mit dem Migrationshintergrund Defizit-orientierte Ansätze in den Vordergrund".

"SOS Mitmensch wirft einen kritischen Blick auf diesen Begriff und die Bedeutung und hinterfragt die missverständliche Verwendung. Wir als Grüne Wien unterstützen deshalb diese Petition und rufen die WienerInnen auf, zu unterschreiben", so Akkilic abschließend.

