ZEITSCHRIFT DER EINSPRUCH: Hitler-Reklame-Spot wird zurückgezogen

Wien/Istanbul (OTS) - Heute hat der Markenvertreter der "Biomen Shampoo" (www.biomen.com.tr) Hulusi Derici von der Firma "Marka" mit Sitz Istanbul (www.marka.com) gegenüber der Zeitschrift "EINSPRUCH" aus Wien über den Hitler-Reklame-Spot, der als Werbung für ein Herrenshampoo gedacht war, folgende Aussage gemacht: "Wir wollten eigentlich mit dieser Reklame Hitler blamieren, wobei wir hier gesehen haben, dass viele Menschen sich darüber geärgert haben. Wir wissen, dass Adolf Hitler in der Geschichte der Menschheit eine der größten Bestien war. Ich habe hier nicht die Absicht gehabt, Menschen zu verletzen, sondern ganz im Gegenteil, ich wollte Hitler bloßstellen. Ich bin betroffen und traurig, dass es so missverstanden wurde und aus diesem Grund werden wir diese Werbung zurückziehen und durch eine andere Werbung ersetzen. Wir sprechen uns gegen jegliche antisemitischen und rassistischen verbalen Ausdrücke in der Werbung aus und verstehen deshalb auch die Sensibilität dieses Themas. Ich bin dankbar, dass man mich sogar aus Wien anruft und die Möglichkeit gegeben wird, sich offen darüber zu äußern."

Rückfragen & Kontakt:

Zeitschrift EINSPRUCH

www.dereinspruch.at

Birol Kilic

b.kilic @ dereinspruch.at