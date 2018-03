Kräuter zu Strache: "Morgen Generalabrechnung mit FPÖ-Chuzpe"

Nord-Süd-Spaltung, EU-Austritt und Schillingcomeback keine Optionen

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Günther Kräuter bezeichnet die Aussagen von FPÖ-Klubobmann Strache in seiner Pressekonferenz als "altbekannte populistische Tiraden". Kräuter:

"Die morgige Plenarsitzung bietet eine gute Gelegenheit für eine Generalabrechnung mit der FPÖ-Chuzpe. Die Strache-Vorschläge einer Trennung in einen Nord- und Süd Euro, die EU-Austrittspläne der FPÖ und das herbeigesehnte Schillingcomeback werden dem FPÖ-Obmann vorzuhalten sein. Einmal mehr wird es zu einer Offenbarung der erbärmlichen wirtschaftspoltischen Kompetenz von Strache und Co. kommen." Eine kleine Rückschau auf die "Leistungen" der FPÖ-Truppe zu deren Regierungszeit werde Herrn Strache morgen auch nicht erspart, so Kräuter abschließend. **** (Schluss) tt/mo/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493