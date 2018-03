Venus und Jupiter kann man vom Balkon des Seehotel Jägerwirt auf der Turracher Höhe (1.763 Metern) besonders gut beobachten

Den Sternen so nah: Diese Planeten-Konstellation gibt es nur alle 24 Jahre

Turracher Höhe (TP/OTS) - Ein unglaubliches Naturschauspiel kann man momentan auf der Turracher Höhe beobachten. Die Planten Venus und Jupiter leuchten durch die frische, klare Luft und die Höhenlage besonders hell am Sternenhimmel. In dieser Konstellation stehen die Planten nur alle 24 Jahren. Zu beobachten gibt es diesen tollen Sternenhimmel noch bis Anfang April.

Venus steht alle acht Jahre an der gleichen Stelle des Himmels, Jupiter alle 12. Somit stehen die beiden hellsten Planeten alle 24 Jahre gemeinsam in der gleichen Himmelsregion. Man hat jetzt also besonderes Glück mit der Planeten-Konstellation.

Im 4-Smiley Kinderhotel Seehotel Jägerwirt gibt es im Kinderprogramm nun ein Highlight aus aktuellem Anlass. Am Abend wird mit Ferngläsern der Sternenhimmel beobachtet und das Sternenbild erklärt. Für Pärchen gibt es ein romantisches Angebot: Eine Flasche Sekt aufs Zimmer zum zweisamen Sternenbeobachten vom Balkon aus. Wer besonderes Glück hat, sieht auch eine Sterneschnuppe und kann sich etwas Wünschen.

Buchen kann man das Sternenpackage unter urlaub @ seehotel-jaegerwirt.at

Sobald die Planten wieder verschwinden, taucht der Osterhase mit einem tollen Kinderprogramm auf. Das Schifahren ist noch bis 15. April bei schneesicheren Pisten möglich. Last Minute Angebote unter

http://www.seehotel-jaegerwirt.at/de/lastminute.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Christina Meschnig

Presse

Seehotel Jägerwirt GmbH

A-8864 Turracher Höhe 63

Tel.: +43 (0)4275 8257-730

presse @ seehotel-jaegerwirt.at

http://www.seehotel-jaegerwirt.at