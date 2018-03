ARBÖ: Autofahrer stehen zu Beginn der Osterferien im Stau

Lange Verzögerungen auf den Hauptverkehrsrouten

Wien (OTS) - Am kommenden Wochenende starten für alle Schülerinnen und Schüler aus Österreich sowie ihre deutschen Nachbarn aus insgesamt 13 Bundesländern wie z.B. Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen in die wohlverdienten Osterferien. Die ARBÖ-Verkehrsexperten erwarten vor allem am Freitag und Samstag auf den Stadtausfahrten sowie auf den Transitrouten im Westen kilometerlange Staus und stundenlange Verzögerungen.

Am Freitag wird es ab den Nachmittagsstunden vor allem im Großraum Wien kein Weiterkommen mehr geben. Staupunkte bis in die Abendstunden werden sehr wahrscheinlich die Südosttangente (A23) in Richtung Süden, im gesamten Verlauf sowie die Altmannsdorfer Straße und die Triester Straße sowie die Westausfahrt jeweils stadtauswärts. Im weiteren Verlauf werden die Autofahrer auch viel Geduld auf der Südautobahn (A2) bis zum Knoten Wiener Neustadt und auf der Westautobahn (A1) bis Sankt Pölten.

Der Samstag wird die Reisenden vor allem auf den Transitrouten in Westösterreich auf eine harte Geduldsprobe stellen. Bereits ab den frühen Vormittagsstunden werden kilometerlange Staus nicht ausbleiben. Die ARBÖ-Verkehrsexperten haben die wahrscheinlichsten Staupunkte kurz zusammengefasst:

Arlbergschnellstraße (S16), beide Richtungen, vor den Tunnelportalen zwischen Bludenz und Landeck

Fernpass Bundestraße (B179), in Richtung Süden vor dem Lermoosertunnel und dem Grenztunnel Vils/Füßen.

Inntalautobahn (A12), Richtung Arlberg, zwischen der Grenze Kufstein/Kiefersfelden und der Ausfahrt Wiesing

Inntalautobahn (A12), Richtung Arlberg, vor den Ausfahrten Imst/Pitztal und Ötztal

Loferer Bundestraße (B178), zwischen Unkenpass und St. Johann/Tirol

Rheintalautobahn, Richtung Arlberg, vor dem Tunnelportalen Pfändertunnel (bei Bregenz) und der Ausfahrt Bludenz/Montafon

Tauernautobahn (A10), Richtung Villach, zwischen Salzburg und Bischofshofen

Zillertaler Bundesstraße (B169), im gesamten Verlauf

Mit kilometerlangen Staus und stundenlangen Verzögerungen müssen die Autofahrer auch im benachbarten Ausland auf der Verbindung München-Salzburg (A8) im Bereich zwischen Holzkirchen und dem Knoten Inntaldreick und ebenso auf der Verbindung Kufstein-Rosenheim (A93) im gesamten Verlauf rechnen. Auch auf der Brennerautobahn (A22) in Südtirol werden Staus vor der Mautstelle Sterzing/Vipiteno nicht ausbleiben.

"Mit einer Entspannung der Situation rechnen wir erst in den späten Nachmittagsstunden. Wir empfehlen den Autofahrern soweit als möglich den Samstag als Reisetag zu meiden", so die ARBÖ-Verkehrsexperten abschließend.

