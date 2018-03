Sparpaket - BZÖ-Bucher: Rot-schwarze Dilettantenregierung beschließt Mogelpackung

Fekter und Schieder leiden bei Finanztransaktionssteuer an Selbstüberschätzung - BZÖ warnt: Österreich muss noch mehr für Olivenländer zahlen

Wien (OTS) - "Die rot-schwarze Dilettantenregierung beschließt morgen im Nationalrat mit dem Belastungspaket eine reine Mogelpackung. Bei der Präsentation des Belastungspaketes vor wenigen Wochen wurden als Summe 28 Milliarden Euro genannt, bei der morgigen Beschlussfassung sind es schon im drei Milliarden Euro weniger, die die Regierung einnehmen kann. Zahlen müssen nur die Bürgerinnen und Bürger über neue und höhere Steuern, Reformen im System werden wieder einmal keine umgesetzt", kritisierte BZÖ-Chef Klubobmann Josef Bucher im Rahmen seiner heutigen Presskonferenz.

Bucher nannte als ein Beispiel für den Dilettantismus der Regierung die Diskussion um die geplante Finanztransaktionssteuer. Diese Steuer wurde von SPÖ und ÖVP in die zu erwartenden Einnahmen bereits eingerechnet. Während der deutsche Finanzminister Schäuble keine Chance auf die Einführung einer Finanztransaktionssteuer in Europa mehr sieht, meint SPÖ-Finanzstaatssekretär Schieder, dass die Chance besser als je zu vor sei, dass eine Finanztransaktionssteuer kommt. "Man muss sich einmal vorstellen die beiden Finanzstrategen Europas Fekter und Schieder, die man nicht einmal außerhalb von Wien kennt, überzeugen ganz Europa von der Einführung der Finanztransaktionssteuer. Allein diese Selbstüberschätzung der beiden sollte schon strafbar sein. Ich empfehle Fekter und Schieder, in innere Klausur zu gehen, wie ihre Zukunft aussehen soll. In einer Bundesregierung kann sie nicht sein, denn unseriöser geht es nicht mehr", so der BZÖ-Chef kopfschüttelnd. Auch beim Steuerabkommen mit der Schweiz sei die rot-schwarze Bundesregierung gescheitert, "denn die Schweiz will derzeit nicht einmal verhandeln".

Bucher warnte weiters davor, dass der von der deutschen Kanzlerin Merkel angekündigte Parallellauf der Rettungsschirme EFSF und ESM die Cash-Zahlungen Österreichs auf 4,55 Milliarden Euro de facto verdoppeln würde. Auch Haftungen von bis zu 40 Milliarden Euro bedrohen unser Land. "In Wahrheit ist das rot-schwarze Belastungspaket eine reine Abzocke der Bürgerinnen und Bürger und eine Geldbeschaffung, um die finanzmaroden EU-Länder und Banken zu retten. Das BZÖ sagt: die Österreicher haben für die Olivenländer genug gezahlt", so der BZÖ-Chef.

