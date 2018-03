FPÖ-Hofer: Bausparprämie wird Knackpunkt für Koalition

Wien (OTS) - "Teile der Bundesregierung dürften erkannt haben,

dass ihr Anschlag auf die Bausparprämien nicht der Weisheit letzter Schluss gewesen ist und versuchen jetzt verzweifelt die Büchse der Pandora zu schließen", kommentierte der freiheitliche Vizeparteichef NAbg. Norbert Hofer den tollpatschigen Versuch von ÖVP-NAbg. Stummvoll zurück zu rudern. "Bleibt die ÖVP bei diesem Kurs, so könnte dies zum Knackpunkt für die Koalition werden", so Hofer.

"Das ist gelinde gesagt skurril", so Hofer, der darauf verwies, dass genau dieser Herr Stummvoll, der sich jetzt als der Retter der Bausparprämien positionieren will, noch vor wenigen Wochen bei der von der FPÖ verlangten namentlichen Abstimmung im Parlament, für die Kürzung der Bausparprämie gestimmt habe. Einzig seine beiden ÖVP-Kollegen Ikrath und Maier hätten, obwohl sie im Saal anwesend waren, demonstrativ die Abstimmung verweigert, erinnerte Hofer. "Damit haben Maier und Ikrath eindrucksvoll bewiesen, was sie von den Maßnahmen ihrer eigenen Bundesregierung halten", so Hofer, der betonte, dass die FPÖ immer gegen die von der Regierung verordnete Halbierung der Bausparprämie gewesen sei.

"Für die rund 5,2 Millionen kleinen Bausparer und die 1,6 Millionen, die mit der Zukunftsvorsorge für ihre Pension sparen, gilt keine Rechtssicherheit - hier wird in bestehende Verträge eingegriffen und massiv gekürzt", zeigte Hofer erneut den Anschlag der SPÖ-ÖVP-Bundesregierung auf die kleinen Sparer auf. "Bei den Superpensionen von Altpolitikern, Nationalbank- und ORF-Mitarbeitern heißt es von der Bundesregierung immer, dass man nicht in bestehende Verträgen eingreifen kann. Was bei den Großen nicht geht, kann man bei den Kleinen machen - Rechtssicherheit wird hier mit zweierlei Maß gemessen", kritisierte Hofer, der der Bundesregierung dringend empfahl diese unsinnige Maßnahme zurück zu nehmen.

