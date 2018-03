Live aus dem Parlament: Plenarsitzungen des Nationalrats

Am 28. und 29. März ab 9.05 Uhr in ORF 2 - in voller Länge in ORF III

Wien (OTS) - Am Mittwoch, dem 28. März 2012, soll das Sparpaket im Nationalrat endgültig beschlossen werden. Vor sechs Wochen präsentierte die Regierung ihre Vorstellungen zur Budgetsanierung. Nach kurzer Begutachtung wurde das 27,9-Milliarden-Sparpaket im Eiltempo durch die parlamentarischen Ausschüsse gejagt - ständig begleitet von Kritik durch die Opposition. Mit einer heftigen Debatte ist also auch am Mittwoch zu rechnen. ORF 2 überträgt live ab 9.05 Uhr. Kommentatorin ist Patricia Pawlicki.

Am Donnerstag, dem 29. März beginnt die Plenarsitzung des Nationalrats mit einer Fragestunde an Gesundheitsminister Alois Stöger (SPÖ). Im Anschluss daran wird über die Einführung der "Neuen Mittelschule" debattiert. Dabei stehen die gesetzlichen Grundlagen zur Überführung des Modells "Neue Mittelschule" ins Regelschulwesen auf der Tagesordnung. Die Hauptschule läuft damit schrittweise aus. ORF 2 überträgt ebenfalls live ab 9.05 Uhr. Kommentatorin ist Betina Tasser.

ORF III Kultur und Information überträgt an beiden Plenartagen ab 9.00 Uhr live und in voller Länge. Kommentator ist Christoph Takacs.

Die ORF-Übertragung wird auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand angeboten.

