Swoboda: Europäische Institutionen gehen in die falsche Richtung

S&D-Präsident fordert volle Transparenz und Verantwortung bei EU-Repräsentanten

Wien (OTS/SK) - Die Vertreter der europäischen Institutionen, insbesondere jene im Rahmen der Troika, liegen immer noch falsch in ihren Einschätzungen und ihren politischen Ratschlägen. Nach Gesprächen in Portugal betont Hannes Swoboda, Vorsitzender der sozialdemokratischen Fraktion im Europäischen Parlament, dass die Abhängigkeit von Arbeitsmarktreformen und weitere Einschnitte bei den Sozialausgaben und Löhnen "das falsche und zum Teil verheerende Medikament" sind. Swoboda: "Portugal hat 2010 und 2011 gezeigt, dass sie ihre Exporte erhöhen, wenn die Nachfrage vorhanden ist. Wenn die Nachfrage stagniert oder zurückgeht, wirkt sich das auch auf die Exporte und Arbeitsplätze aus." ****

Wichtig sei eine tragfähige Wachstumsstrategie mit Investitionen in Bildung, Wissenschaft und Forschung und vor allem Kapital für kleine und mittlere Unternehmen. Diese Betriebe brauchen Geld und vertretbare Kosten. "Aber aufgrund des Fehlens von europäischer und nationaler Unterstützung sind die Banken nicht bereit, Geld zu angemessenen Bedingungen zu verleihen. Es kann nicht sein, dass die Gelder von der Europäischen Zentralbank zu extrem niedrigen Zinsen an Banken verliehen werden, diese aber nicht an potentielle Investoren weitergegeben oder nur zu unerschwinglichen Zinsen zur Verfügung gestellt werden."

Es sei zu begrüßen, dass die Troika für Griechenland heute ins Europäische Parlament kommt. Swoboda: "Dieses Erscheinen als Antwort auf meine Nachfrage ist nur ein erstes kleines Anzeichen für die öffentliche Verantwortung. Notwendig ist von nun an auch die volle Transparenz der Arbeit der EU-Vertreter in anderen Mitgliedsländern sowie Erläuterungen und Begründung ihrer Bewertung und Ratschläge." Sie müssen die volle Verantwortung gegenüber den gewählten Vertretern der jeweiligen Länder und dem Europäischen Parlament wahrnehmen, da ihre Ratschläge weitreichende Auswirkungen in Europa haben.

Das Hearing der Troika im EU-Parlament live im Internet heute ab 17.00 Uhr:

http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/content/20120322STO41

639/html/Follow-it-live-MEPs-discuss-how-to-kick-start-Greek-economy-with-Troika-members (Schluss) bj/mp

