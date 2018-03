FPÖ: Graf: Töchterle hat Überblick über sein Budget verloren

Immer noch horrend hohe Rücklagen, die den Unis vorenthalten werden

Wien (OTS) - "Wissenschaftsminister Töchterle beschränkt sich offenbar auf reinen Aktionismus und hat jeden Überblick über sein Budget verloren", kommentiert FPÖ-Wissenschaftssprecher NAbg. Martin Graf eine aktuelle Anfragebeantwortung. Daraus geht hervor, dass Töchterle Ende März noch keine Ahnung hat, wie hoch aktuell die Rücklagen in seinem Budget sind. Das Ministerium wies darauf hin, dass in der genannten Summe von 310,4 Millionen Euro die mögliche Rücklagenzuführung 2011 noch nicht enthalten sei, da der Betrag erst "nach allen Abschlussbuchungen" feststehe. Graf geht davon aus, dass sich der Stand der Rücklagen gegenüber Ende 2010 nicht verringert hat. Damals lagen rund 332 Millionen Euro ungenutzt herum.

"Ich halte diese Sparefroh-Politik angesichts der drängenden Probleme an unseren Universitäten für völlig verfehlt. In diesem Zusammenhang ist es auch nicht nachvollziehbar, dass Töchterle zwei Prozent des neuen Budgets mit einer Bindung versieht und damit erneut zurückhalten will", stellt Graf fest. Auch die von Töchterle mit haarsträubenden Argumenten geführte Studiengebührendebatte sei in diesem Lichte zu bewerten. "Es geht hier um einen Betrag von 157 Millionen, die jährlich an die Unis als Ersatz für die Studiengebührenbefreiung ausbezahlt werden. So zu tun, als hänge davon das Wohl und Wehe der Universitäten ab, ist reiner Aktionismus. Genauso wie die perfide Idee, jenen Unis Bonuszahlungen zu gewähren, die sich dem rechtlichen Wagnis aussetzen, auf eigene Faust wieder Studienbeiträge einzuführen", so der Obmann des parlamentarischen Wissenschaftsausschusses.

Angesichts des fehlenden Willens im Ministerium ruft Graf die Parlamentarier auf, endlich für klare Verhältnisse in der Studiengebührenfrage zu sorgen. "Der FPÖ-Antrag sieht vor, die ursprüngliche Regelung mit einer Befreiung von leistungswilligen und berufstätigen Studenten zu erneuern, sodass sie rechtlich einer Prüfung des Verfassungsgerichtshofes standhält. Es liegt nun an den Abgeordneten der Regierungsparteien, sich zu diesem Weg zu bekennen, insbesondere an jenen der SPÖ, die diese Regelung seinerzeit mitgetragen haben", erklärt Graf.

