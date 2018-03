"Dancing Stars": Runde vier mit Slowfox und Paso doble

Britisches Understatement und spanisches Temperament

Wien (OTS) - Ruhige, fließende Bewegungen und laute, heißblütige Choreographien stehen diesmal bei den "Dancing Stars" auf dem Programm. In Runde vier des ORF-Tanzevents müssen die verbliebenen neun Paare am Freitag, dem 30. März 2012, live ab 20.15 Uhr in ORF eins entweder bei Slowfox oder Paso doble alle tänzerischen Register ziehen, denn auch diesmal wird das Paar mit den wenigsten Punkten beim kombinierten Jury-/Publikumsvoting die Show verlassen. Im Rennen mit dabei sind: Dolly Buster & Gerhard Egger, Petra Frey & Vadim Garbuzov, David Heissig & Kathrin Menzinger, Brigitte Kren & Willi Gabalier, Eva Maria Marold & Thomas Kraml und Sueli Menezes & Florian Gschaider, Wolfram Pirchner & Anna Bock, Frenkie Schinkels & Roswitha Wieland und Marco Ventre & Babsi Koitz auf das ORF-Parkett. Moderiert wird "Dancing Stars" von Mirjam Weichselbraun und Klaus Eberhartinger.

Mit bester österreichischer Unterhaltung geht es am Freitag, dem 30. März, in ORF eins auch nach "Dancing Stars" weiter. Um 22.25 Uhr steht eine neue Ausgabe von Oliver Baiers Ratequiz "Was gibt es Neues?" auf dem Programm.

Slowfox - ruhig, fließend und very British

Beim Slowfox geht es im ständigen Rhythmuswechsel von schnellen und langsamen Schritten sehr elegant und mit fließenden Bewegungen über das Parkett. Er zählt zu den schwierigsten Standardtänzen, da er sowohl technisch als auch musikalisch sehr anspruchsvoll ist. Charakteristisch sind fließende, raumgreifende und weiche Bewegungen sowie die sehr ruhige und angespannte Haltung. Brigitte Kren & Willi Gabalier möchten zum Evergreen "Cheek to Cheek" punkten. Dolly Buster & Gerhard Egger schweben zu "Sunny" über das Parkett. David Heissig & Kathrin Menzinger interpretieren den Klassiker "Raindrops Keep Falling" und Wolfram Pirchner wird gemeinsam mit Profipartnerin Anna Chalak-Bock zum "King of the Road".

Paso doble - laut, feurig und mit spanischem Temperament

Der Paso doble ist der Tanz des spanischen Stierkampfs - wobei der Herr der Matador, der Stierkämpfer, und seine Partnerin seine Capa, das rote Tuch, ist. Auch ein Hauch Flamenco weht bei diesem sehr ausdrucksstarken Tanz mit. Wichtig beim Paso doble sind die stolze und aufrechte Haltung sowie plötzliche Richtungswechsel: Als Matador wird Marco Ventre mit seiner Capa Babsi Koitz zu "The Rock" über die Tanzfläche schreiten. Nicht weniger temperamentvoll tanzen Eva Maria Marold & Thomas Kraml zu "Malaguena" um die Gunst des Publikums. Einen Hauch von Spanien möchten auch Sueli Menezes & Florian Gschaider zu "Conquest of Paradise" aufs Parkett zaubern. Frenkie Schinkels & Roswitha Wieland werden zu "Carmina Burana" den Ballroom in eine Arena verwandeln und Petra Frey & Vadim Garbuzov legen zum "Bolero" einen stolzen Paso doble aufs Parkett.

Die "Dancing Stars"-Jurywertung

Jedes Jurymitglied - Balázs Ekker, Nicole Burns-Hansen, Thomas Schäfer-Elmayer und Hannes Nedbal - bewertet die individuellen Darbietungen mit bis zu zehn Punkten. Die "Dancing Stars" werden am Ende der Sendung nach ihrer Gesamtpunkteanzahl gereiht - das Paar mit der höchsten Wertung erhält bis zu zehn Punkte (abhängig von der Kandidatenanzahl), das Paar mit der niedrigsten erhält einen Punkt.

Das "Dancing Stars"-Publikumsvoting

Unter 090 10 59 09 und der angehängten Startnummer (50 Cent pro Anruf/SMS) kann bis zum Sendungsende für den jeweiligen Favoriten gevotet werden. Die Paare werden nach der Anzahl der für sie abgegebenen Votes gereiht - das Paar mit den meisten Stimmen erhält bis zu zehn Punkte (abhängig von der Kandidatenanzahl), das Paar mit den wenigsten Stimmen erhält einen Punkt. In "Dancing Stars - Die Entscheidung" werden nun die Jury- und Publikumspunkte addiert, das Paar mit der niedrigsten Gesamtpunktezahl muss die Sendung verlassen. Sollten sich zwei Paare den letzten Platz teilen, scheidet jenes aus, das weniger Publikumsvotes für sich verzeichnen konnte.

Musikauswahl und Votingnummer für 30. März

Paar 01: Eva Maria Marold & Thomas Kraml, "Malaguena" (Paso doble):

090 10 59 09 01

Paar 02: Brigitte Kren & Willi Gabalier, "Cheek to Cheek" (Slowfox):

090 10 59 09 02

Paar 03: Sueli Menezes & Florian Gschaider, "Conquest of Paradise" (Paso doble): 090 10 59 09 03

Paar 04: Dolly Buster & Gerhard Egger, "Sunny" (Slowfox): 090 10 59 09 04

Paar 05: Petra Frey & Vadim Garbuzov, "Bolero" (Paso doble): 090 10 59 09 05

Paar 08: David Heissig & Kathrin Menzinger, "Raindrops Keep Falling" (Slowfox): 090 10 59 09 08

Paar 09: Frenkie Schinkels & Roswitha Wieland, "Carmina Burana" (Paso doble): 090 10 59 09 09

Paar 11: Marco Ventre & Babsi Koitz, "The Rock" (Paso doble): 090 10 59 09 11

Paar 12: Wolfram Pirchner & Anna Chalak-Bock, "King of the Road" (Slowfox): 090 10 59 09 12

Im Web ist dancingstars.ORF.at die Anlaufstelle für Fans des ORF-TV-Ballrooms: Alle Infos zu Promis und Profis, aktuelle Storys über Proben und TV-Auftritte, exklusive Interviews, alle Videos der Auftritte sowie Backstage-Videos, Votings und vieles mehr stehen seit 5. März bereit. Alle TV-Shows können Tanzbegeisterte auf der ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) online live miterleben oder nachträglich noch einmal genießen.

