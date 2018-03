Wallnöfer: TIWAG-Projekte für die Energiewende

Innsbruck (OTS) - Die Ablehnung der TIWAG-Pläne zum Ausbau des Kaunertalkraftwerkes durch "Umweltorganisationen" erstaunt TIWAG-Vorstandsvorsitzenden Dr. Bruno Wallnöfer: "Die TIWAG zerstört nichts. Vielmehr unterstützen wir die europäische Energiewende und arbeiten an einem energieautonomen Tirol. Wer diese Energiewende wirklich will, muss auch den Wasserkraftausbau wollen. Es genügt nicht, wie die Umweltorganisationen behaupten, 'den Wasserkraftausbau nicht prinzipiell abzulehnen', wenn dann in einem Atemzug alle realistischen Projekte abgelehnt und bekämpft werden." Wallnöfer lädt vielmehr zum Dialog ein.

Weg von fossilen Energiequellen

Die europäische Energiewende will das europäische Energiewirtschaftssystem umbauen: weg von fossilen Energieerzeugungsformen hin zu erneuerbaren Energiequellen. Das sind insbesondere Wind-, Sonnen- und Wasserkraft. Wallnöfer betont, dass die Erzeugung von elektrischer Energie aus Wind-, Sonnen- und insbesondere Pumpspeicher-Wasserkraftwerken in einem inneren Zusammenhang steht: "Naturgemäß braucht es für die schwankenden Erzeugungsbeiträge von Wind- und Sonnenkraft zur Stabilisierung der Stromnetze Regel- und Ausgleichsenergie. Diesen Systemausgleich schaffen Pumpspeicher-Wasserkraftwerke am besten. Sie sind die Geschwister von Wind- und Sonnenkraft geworden."

Tiroler Stromautonomie

Die TIWAG arbeitet auch an der größtmöglichen Tiroler Stromautonomie. Wallnöfer: "Diese ist ohne angemessenen Ausbau der heimischen Wasserkraft nicht möglich. Über diesen Ausbau und damit über eine gute Landesentwicklung entscheiden letztlich die Tiroler selbst."

Alle TIWAG-Projekte, insbesondere der geplante Ausbau des Kaunertal-Kraftwerkes, wurden über Jahre vorbereitet und ökologisch optimiert. Die Bevölkerung in den Projektregionen wird laufend informiert und in die Kommunikation aktiv mit eingebunden.

UVP-Verfahren mit Bevölkerung und Umweltorganisationen

Derzeit ist die Erweiterung des Kaunertal-Kraftwerkes noch gar nicht bei der Behörde eingereicht. Dies soll laut Wallnöfer aber noch heuer geschehen: "Dann erst wird die Umweltverträglichkeit in einem mehrjährigen strengen UVP-Verfahren geprüft - und zwar ausdrücklich unter Beteiligung der Bevölkerung und der Umweltorganisationen. Eine Genehmigung ist schon kraft Gesetzes nur möglich, wenn keine wesentlichen Umweltgüter beeinträchtigt werden."

Einladung zu sachlichem Dialog

Wallnöfer: "Ich lade daher die Umweltorganisationen ein, in einen sachlichen Dialog einzutreten und nicht in ideologische Fundamentalopposition zu verfallen. Das schadet den Zielen der Energiewende und der Stromautonomie für Österreich."

