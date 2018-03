Jetzt heisst's: App zum Ursprung

Hofer setzt auf Transparenz und ermöglicht die Rückverfolgbarkeit bis zurück zum Ursprung

Sattledt (OTS) - Ab nun gibt es die Rückverfolgbarkeit von Zurück zum Ursprung auch als App.

Damit ist es für Smartphone-User ganz einfach, jederzeit spannende Infos über ihre Bio-Lebensmittel herauszufinden: Woher sie kommen, wie sie produziert wurden, welchen Einfluss ihre Herstellung auf die Umwelt hat und vieles mehr.

Der Weg zum Ursprung

Konsumenten wollen über die Herkunft der Lebensmittel Bescheid wissen und Hofer unterstützt das mit optimaler Transparenz der Zurück zum Ursprung-Produkte. Und so wird's gemacht: Einfach den Barcode des gewählten Produkts einscannen, Chargencode auswählen und bis zum Ursprung rückverfolgen: Viele Bauernportraits geben lebendigen Einblick, wer genau hinter den Produkten steht. Auf Google Maps kann man sogar sehen, von welchen Bio-Betrieben die Rohstoffe eines Produkts kommen und wo sie verarbeitet wurden. Die Produktdetails verraten mehr über Hintergründe, Nährwerte und Inhaltsstoffe. Der einzigartige ökologische Fußabdruck zeigt in übersichtlichen Grafiken an, wie viel CO2 und Wasser - im Vergleich zu herkömmlichen Produkten - eingespart und wie sehr die Naturvielfalt einer Region gefördert wurde.

Unter http://www.zurueckzumursprung.at/multimedia/app/ steht die App für Android und iPhone gratis zum Download bereit.

Highlights der App von Zurück zum Ursprung

Infos zum Produkt wie Nährwerte, Inhaltsstoffe und Herkunftsregion

Rückverfolgbarkeit bis zum Ursprung mit Bauernportraits

Nachhaltigkeitswerte für CO2, Wasser und Biodiversität

Herstellungsanimationen

Rückfragen & Kontakt:

Alexa Kazda-Klabouch, MSc und Mag. Daniela Ebeert

Rosam Change Communications

Tel.: 01/ 90 42 142 -211

E-Mail: alexa.kazda @ rosam.at; daniela.ebeert @ rosam.at