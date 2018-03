Wallner: Spindelegger muss endlich in seiner von Korruption befallen Partei aufräumen

Regierung angesichts des Zerfallsprozesses der ÖVP kaum mehr handlungsfähig

Wien (OTS) - "Die Regierung ist angesichts des dramatischen Zerfallsprozesses der ÖVP kaum mehr handlungsfähig. ÖVP-Obmann Spindelegger hat alle Hände voll zu tun, denn die Korruption hat sich offensichtlich tief in die ÖVP hineingefressen. Täglich kommen neue Verdachtsmomente an die Öffentlichkeit, zuletzt die Jagdeinladungen von Ex-Innenminister und jetzigem Tiroler Landeshauptmann Platter, zuvor von VP-Telekom-Sprecherin Karin Hakl. Die Zahl der Verdächtigen übersteigt nach Strasser, Grasser, Amon, Martinz, Switak, Ranner mittlerweile jene der FPÖ. Spindelegger muss schnell und entschlossen handeln und endlich in seiner Partei aufräumen. Es ist Zeit, den heutigen dramatischen Appell des ehemaligen Parteiobmanns Erhard Busek ernst zu nehmen", erklärt Stefan Wallner, Bundesgeschäftsführer der Grünen.

Dazu braucht es drei Schritte:

Erstens ein Ende der Beschwichtigungsformeln. Die kompromisslose Trennung von allen korruptionsbefallenen Teilen der ÖVP. Ruhend stellen und Durchtauchen sind keine hinreichenden Sanktionen und bringen keinen Neubeginn.

Zweitens die vollständige Offenlegung der Finanzen der letzten zehn Jahre in Bund, Teilorganisationen und Ländern im eigenen Interesse. Sonst heißt es für Spindelegger weiterhin Leben mit der Bombe und wöchentlich drohende neuen Korruptionsfälle.

Drittens der umgehende Beschluss des strengsten Parteienfinanzierungsgesetzes Europas. Wenn die ÖVP-Spitze den Aufklärungs- und Selbstreinigungsprozess nicht aus eigener Kraft schafft, braucht sie die Hilfe des Gesetzgebers.

