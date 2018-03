Wiener Magistrat: Neuer Chef für Facility Management

Wien (OTS) - Die für das Bau- und Gebäudemanagement des Magistrats der Stadt Wien verantwortliche Magistratsabteilung 34 hat einen neuen Chef. Magistratsdirektor Dr. Erich Hechtner überreichte am Dienstag dem 40jährigen DI Klaus Zimmel das entsprechende Dekret. Zu dessen Amtsantritt waren auch der politische Ressortchef Stadtrat Dr. Michael Ludwig, Gewerkschaftsvorsitzender Christian Meidlinger, Kontrollamtsdirektor Dr. Peter Pollak und Stadtbaudirektorin DIin Brigitte Jilka gekommen.

Die Neubesetzung der Abteilungsleitung war notwendig geworden, weil der bisherige Chef Ing. Josef Neumayer (60) kürzlich an die Spitze der Unternehmung "Wiener Wohnen" berufen wurde. Neumayer hatte die mit dem Ziel eines umfassenden Facility Managements aus mehreren früher getrennten Organisationseinheiten hervorgegangene MA 34 seit ihrer Gründung im Jahr 2003 geleitet und erfolgreich weiterentwickelt.

Sein Nachfolger Dipl.-Ing. Klaus Zimmel kam nach einem Studium an der Universität für Bodenkultur, wo er anschließend auch Assistent an der Abteilung für Rechnungswesen und Marktlehre war, 1998 zur Stadt Wien. Seit 2003 war er Stabsstellenleiter, seit 2008 Abteilungsleiter-Stellvertreter in der MA 34.

Die MA 34 ist mit rund 1.200 Mitarbeiterinnen für die Betreuung von mehr als sechstausend städtischen Objekten verantwortlich, vom Rathaus selbst über Amtshäuser, Schulen und Kindergärten bis zu Denkmälern und Sakralbauten.

Stadtrat Michael Ludwig ging auf die Leistungen der Magistratsabteilung 34 als Kompetenzzentrum ein und hob als gelungene Beispiele der letzten Zeit das Schulsanierungsprogramm, den Brunnenmarkt sowie das Bildungszentrum Simmering hervor. Auch bei wichtigen Querschnittsthemen wie Brandschutz und Barrierefreiheit wurde bereits viel erreicht, es bleibt aber auch noch viel zu tun, so Ludwig.

Magistratsdirektor Erich Hechtner wies auf die große Bedeutung der Abteilung als zentraler interner Dienstleister für das Bau- und Gebäudemanagement der Stadt hin. Der ganzheitliche, interdisziplinäre Ansatz habe sich bewährt, wobei Hechtner besonders hervorhob, dass neben ökonomischen Grundsätzen auch kompetentes Augenmerk auf ökologische Lösungen gelegt werde.

o Pressebilder: www.wien.gv.at/gallery2/rk/run.php?g2_itemId=15898 www.wien.gv.at/gallery2/rk/run.php?g2_itemId=15902

(Schluss) ger

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Rudolf Gerlich

Magistratsdirektion

Telefon: 01 4000-75151

E-Mail: rudolf.gerlich @ wien.gv.at