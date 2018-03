Steindl: Jagdausflüge: Platter redet, Penz findet noch immer keine Worte

Klarheit und Transparenz für Hans Penz noch immer Fremdwörter

St. Pölten (OTS) - "Beide gingen zur Jagd und was für Herrn Landeshauptmann Platter recht ist, muss auch für Herrn Landtagspräsidenten billig sein - obgleich ein Landtagspräsident in der Hierarchie noch über einem Landeshauptmann steht. Günther Platter hatte Einladungen von Unternehmern und Promiwirten, Hans Penz jagte am Truppenübungsplatz Allentsteig in Begleitung von Heeresangestellten. Wer bezahlt und eingeladen hat, ja darüber schweigt nur einer - nämlich der niederösterreichische Landtagspräsident. Ganz Niederösterreich wartet noch immer auf den Zeitpunkt, wo auch Hans Penz klare Worte zu seinen Jagdeinladungen findet - oder brauchen wir dazu auch einen Untersuchungsausschuss. Penz ist aufgefordert, endlich für Klarheit und Transparenz zu sorgen", reagiert SPNÖ-Landesgeschäftsführer Günter Steindl auf jüngste Aufdeckungen von VP-Politikern im Zusammenhang mit Jagdausflügen. (fa)

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Niederösterreich

Mag. Gabriele Strahberger

Pressereferentin/Medienservice

Tel.: 02742/2255/121

gabriele.strahberger @ spoe.at

www.noe.spoe.at