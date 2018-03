ARBÖ: Rekord-Ostern sind garantiert

Eurosuper um 9 Cent und Diesel um 5 Cent teurer als im Vorjahr - Oster-Preise seit 2002 im Vergleich - Vergleich mit ARBÖ-Pannenapp spart bares Geld

Wien (OTS) - Wer sich diese Jahr zu Ostern an die Tankstelle

begibt muss sich gleich doppelt ärgern. Nicht nur, dass täglich neue Rekordpreise für Eurosuper an der Zapfsäule bezahlt werden müssen, sind die Preise seit letztem Jahr zu Ostern auch noch um knapp 9 Cent bei Eurosuper und 5 Cent bei Diesel gestiegen, meldet der ARBÖ. Rekord-Ostern sind also garantiert.

"Auf eine durchschnittliche Tankfüllung von 55 Litern gerechnet, zahlt man also um 5 Euro für Eurosuper und um knapp 3 Euro für Diesel mehr, als letztes Jahr um diese Zeit", so ARBÖ-Sprecher Tom Woitsch. Zum Weinen ist auch ein Vergleich mit den Spritpreisen von 2002: "Zu Ostern vor zehn Jahren kostete Eurosuper 0,851 Euro und Diesel 0,720 Euro pro Liter - seitdem haben sich die Preise nahezu verdoppelt!" Man kann nicht davon ausgehen, dass die Spritpreise über die Osterferien markant günstiger werden. Die einzige sinnvolle Alternative, damit man sich kein Loch in die Geldbörse brennt lautet:

Preise vergleichen. "Wer Geld sparen will, sollte so rasch als möglich die ARBÖ-Pannenapp (für Android- und Apple-Handys) runterladen und sofort die vorgeschlagene Tankstelle ansteuern", ist Woitsch überzeugt. Alle Infos rund um die ARBÖ-Pannenapp findet man unter http://www.arboe.at/pannenapp.

Oster-Spritpreise zu Beginn der Ferien seit 2002 im Vergleich (Preise in Euro/pro Liter/im Schnitt): Osterferienbeginn Eurosuper Diesel 2012 1,493 1,433 2011 1,404 1,370 2010 1,199 1,092 2009 0,970 0,921 2008 1,238 1,237 2007 1,050 0,964 2006 1,094 1,021 2005 0,949 0,893 2004 0,891 0,747 2003 0,838 0,692 2002 0,851 0,720

Rückfragen & Kontakt:

ARBÖ Presse & Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Woitsch

Tel.: (++43-1) 891 21-205

presse @ arboe.at

http://www.arboe.at